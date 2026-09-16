OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 17 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

दैनिक ओपीडी समय-सारणी
नोट: अपरिहार्य कारणों से ओपीडी के समय एवं डॉक्टरों की उपस्थिति में परिवर्तन हो सकता है।
|विभाग
|चिकित्सक
|मेडिसिन
|डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता
|मनोरोग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला (ENT)
|डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल
|त्वचा रोग
|डा. श्वेतांक
|बाल रोग
|डा. शैलेंद्र कुमार गौतम, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग
|डा. अशरफउल्ला
|नेत्र रोग
|डा. सुरभि अग्रवाल
|सर्जरी
|डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी
|हड्डी रोग
|डा. रवि गर्ग, मो. फहीम अंसारी
|विभाग
|चिकित्सक
|नेफ्रोलाजी
|डा. समीर गोविल
|न्यूरोलाजी
|डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम
|न्यूरोसर्जरी
|डा. इला कात्यायन
|गैस्ट्रो
|डा. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलाजी
|डा. सौरभ अग्रवाल
|यूरोलाजी
|डा. राकेश गुप्ता
|पेन मेडिसिन
|डा. नेहा अग्रवाल
|विभाग
|चिकित्सक
|फिजिशियन
|डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
|सर्जन
|डा. राजेश अग्रवाल
|नाक, कान और गला (ENT)
|डा. राजेश वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. रिजवान अहमद
|दंत रोग
|डा. अवनीश गुप्ता
|आर्थोपेडिक (हड्डी)
|डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार
|बाल रोग
|डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव
|त्वचा रोग
|डा. अरुण सिंघल
|मनोरोग
|डा. आरती
|विभाग
|चिकित्सक
|कार्डियोलाजी मेडिसिन
|डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
|कार्डियोलाजी सर्जरी (04:00 PM - 06:00 PM)
|डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश
|विभाग / अस्पताल
|चिकित्सक
|चेस्ट रोग (मुरारी लाल चेस्ट)
|डा. आनंद कुमार
|जनरल सर्जरी (कांशीराम)
|डा. वसंत लाल
|नेत्र रोग (कांशीराम)
|डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
|नाक, कान और गला (कांशीराम)
|डा. अतुल सचान
|आर्थो विभाग (कांशीराम)
|डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|विभाग
|चिकित्सक
|जनरल मेडिसिन
|डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत
|श्वसन ओपीडी (चेस्ट)
|डा. विकास राजपूत
|बालरोग विभाग
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन
|डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह
|दंतरोग विभाग
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|नाक, कान, गला
|डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी
|विभाग
|चिकित्सक
|जनरल ओपीडी सुपर स्पेशियलिटी
|डा. नीलै त्रिपाठी
|कार्डियोलाजी सुपर स्पेशियलिटी
|डा. सुभाष चंद्रा
|सीवीटीएस ओपीडी
|डा. वरुण सिसोदिया
|चर्म रोग
|डा. स्वेता एस. कुमार
|ईएनटी (ENT)
|डा. कंचन चौधरी
|जनरल मेडिसिन
|डा. ग्रंथ कुमार
|जनरल सर्जरी
|डा. अनिल कुमार एरी, डा. राजेश वर्मा, डा. अनिल कुमार, डा. संदीप यादव, डा. कुश मेहरोत्रा
|न्यूरोलाजी
|प्रो. डा. रमाकांत यादव
|स्त्री रोग
|डा. नूपुर मित्तल, डा. सारिका सिंह
|नेत्र रोग
|डा. बृजेश सिंह
|हड्डी रोग
|डा. एसपी एस, डा. अजय कुमार राजपूत
|बाल रोग
|डा. मुनीबा आलिम
|कैंसर ओपीडी
|डा. प्रभा वर्मा
|विभाग
|चिकित्सक
|नाक, कान और गला
|डा. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डा. संजीव कुमार, डा. फैजल जुबेर
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय वर्मा
|हड्डी रोग विभाग
|डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया, डा. मनेाज कुमार
|त्वचारोग विभाग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डा. अमरेश कुमार
|एनसीडी / फीवर क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी (NCD), डा. सत्येंद्र (Fever)
|स्त्री एवं प्रसूति रोग (महिला अस्पताल)
|डा. अर्चना
हेल्पलाइन: सीएमओ: 8005192700 | सीएमएस (पुरुष): 8005192800 | सीएमएस (महिला): 8318233993
|विभाग (मेडिकल कालेज)
|चिकित्सक
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू, डा. गीता यादव
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
मेडिकल कालेज शिकायत नंबर: 9506502480
|विभाग
|चिकित्सक
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. विनोद कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. मनोज कुमार
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. राम प्रकाश
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मंजू सचान
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोहित गहोई
|मनोरोग / हड्डी / सर्जन
|उपलब्ध नहीं
|विभाग
|चिकित्सक
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|फिजिशियन / जनरल फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. राम नरेश राजपूत
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रबल प्रताप सिंह
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. श्वेता मिश्रा
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डा. भास्कर सिंह
अस्पताल संपर्क (CMS डा. शैलेंद्र कुमार): 8005192745
|विभाग
|चिकित्सक
|अस्थि रोग
|डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी
|सर्जरी
|डा. रंजीत परिहार
|बाल रोग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा
|दंत रोग
|डा. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला
|डा. बीपी सिंह
|नेत्र विभाग (जिला नेत्र अस्पताल)
|डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा
|विभाग
|चिकित्सक
|जनरल मेडिसिन
|डा. कुलदीप
|अस्थि रोग
|डा. अश्विन कुमार
|सर्जरी
|डा. शांतनु मिश्रा
|प्रसूति एवं स्त्री रोग
|डा. प्रीति राजपूत
|बाल रोग
|डा. छवि जायसवाल
|मनोरोग
|डा. आशीष कुमार
|दंत रोग
|डा. मदन मोहन निरंजन
|नेत्र रोग
|डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला
|नाक, कान, गला
|डा. रतिभान सिंह, डा. रवींद्र राजपूत
|चर्म रोग
|डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह, डा. मधुलिका गुप्ता
|टीबी एंड चेस्ट
|डा. सुनील कुमार निखर
हेल्पलाइन: CMS जिला अस्पताल: 9415532973 | CMS मेडिकल कालेज: 9454369390
|विभाग
|चिकित्सक
|मनोरोग विभाग
|प्रेमदास (काउंसलर), अंकिता गुप्ता
|नाक, कान और गला
|डा. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|बाल रोग
|डा. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डा. राहुल कुमार
|हड्डी रोग
|डा. हेमेंद्र
|नेत्र रोग
|डा. डीके राय
|विभाग
|चिकित्सक
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|सर्जन / जनरल सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार, डा. प्रतीक्षा गुप्ता
|फिजीशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|नाक कान गला
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बाल रोग
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया
|स्त्री / मनोरोग / दंत
|डा. सुनीता सिंह (स्त्री), डा. आलोक गुप्ता (मनो), डा. प्रसून खरे (दंत)
|विभाग
|चिकित्सक
|मेडिसन / सर्जरी
|डा. आकिव फारूकी (मेडिसिन), डा. संजय कुमार (सर्जरी)
|बालरोग / चर्मरोग
|डा. अनीता अग्रहरि (बाल), डा. कुंदन चौहान (चर्म)
|अस्थि / ईएनटी / नेत्र
|डा. मनोज वर्मा (अस्थि), डा. जितेंद्र यादव (ENT), डा. आकाश श्रीवास्तव (नेत्र)
|मानसिक / टीबी चेस्ट / दंत / स्त्री
|डा. हिमांशु (मानसिक), डा. राजकमल (TB), डा. निधि (दंत), डा. मीनाक्षी (स्त्री)
|विभाग
|चिकित्सक
|जनरल सर्जन
|डा. अक्षत गोयल
|फिजीशियन
|डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. विवेक सक्सेना, डा. अनूप दीक्षित, डा. अंकिता वर्मा
|नेत्र / हड्डी / ह्रदय रोग
|डा. मेघा सक्सेना (नेत्र), डा. ऋषिकांत वर्मा (हड्डी), डा. मनोज पांडेय (हृदय)
|चेस्ट / ईएनटी / दंत
|डा. अंकित मिश्रा (चेस्ट), डा. नवनीत कुमार (ENT), डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा (दंत)
|पैथोलाजिस्ट / माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. जय सिंह (पैथो), डा. प्रवीन कुमार (माइक्रो)
|कमरा नंबर व विभाग
|चिकित्सक
|कमरा सं. 07 (त्वचा रोग)
|डा. अतुल वर्मा
|कमरा सं. 08 (हड्डी रोग)
|डा. ब्रम्ह प्रकाश सचान
|कमरा सं. 101 (जनरल सर्जरी)
|डा. महेंद्र सिंह
|कमरा सं. 102 (फिजीशियन)
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा सं. 114 (जनरल ओपीडी)
|डा. मोहित
|कमरा सं. 115 (नाक, कान, गला)
|डा. विकास यादव
|कमरा सं. 116 (दंत रोग)
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|कमरा सं. 120 (नेत्र रोग)
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|कमरा सं. 126 (बाल रोग)
|डा. आशुतोष निरंजन
|विभाग
|चिकित्सक
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग / नेत्र रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल (बाल), डा. जितेंद्र, डा. नुपुर (नेत्र)
|त्वचा / फुफ्फुसीय / कार्डियो / मनो
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम (त्वचा), डा. साक्षी (फुफ्फुसीय), डा. अनुराग (कार्डियो), डा. संदीप, डा. ऋचा (मनो)
|विभाग
|चिकित्सक
|जनरल सर्जन / परामर्शदाता
|डा. संतोष (सर्जन), डा. एनके सक्सेना (वरिष्ठ परामर्शदाता)
|जनरल फिजीशियन / फिजीशियन
|डा. तापस त्रिपाठी, डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह, डा. डीके वर्मा
|नाक, कान व गला
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|बाल / नेत्र / हड्डी / चर्म / कार्डियो
|डा. मूलचंद (बाल), डा. आदर्श (नेत्र), डा. सुधीर, डा. नितिन (हड्डी), डा. सोनम सचान (चर्म), डा. राजीव तिवारी (कार्डियो)
|विभाग
|चिकित्सक
|जनरल मेडिसिन / सर्जरी
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह (मेडिसिन), डा. कौस्तुभ गुप्ता (सर्जरी)
|अस्थि / बाल / प्रसूति रोग
|डा. अंबर बरयानी (अस्थि), डा. मनाली तिवारी (बाल), डा. सपना सिंह, डा. शिखा, डा. अमृता (प्रसूति)
|ENT / मानसिक / दंत / नेत्र / त्वचा
|डा. अवनीश (ENT), डा. अम्ब्रीश (मानसिक), डा. नेहा (दंत), डा. शैली (नेत्र), डा. सतेंद्र (त्वचा)
CMS डा. दिलीप सिंह: 9415487268
|कक्ष सं. व विभाग
|चिकित्सक
|कक्ष 2 (हड्डी रोग)
|डा. सूरज कुमार
|कक्ष 3, 4, 28 (फिजीशियन)
|डा. चितरंजन, डा. निकेतन सक्सेना, डा. भूपेश कुमार पपने
|कक्ष 12 (ईएनटी)
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|कक्ष 13 (बाल रोग)
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|कक्ष 19 (दंत रोग)
|डा. अरविंद
|कक्ष 20 (नेत्र रोग)
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|कक्ष 26 (सर्जन)
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|कक्ष 27 (मनोरोग)
|डा. स्वाति कटियार
|महिला विंग (कक्ष 2, 3)
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव (फिजीशियन), डा. आंचल, डा. निधि
CMS डा. गोपाल नारायण द्विवेदी: 9454455303
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