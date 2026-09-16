OPD List: कानपुर, उन्नाव सहित 13 जिलों के प्रमुख अस्पतालों की ओपीडी सूची, आज 17 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर, उन्नाव समेत 13 जिलों के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में गुरुवार, 17 सितंबर को मरीजों के लिए ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अलग-अलग अस्पतालों में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, मनोरोग, ईएनटी और नेत्र रोग समेत विभिन्न विभागों में डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। ऐसे में मरीज अस्पताल जाने से पहले संबंधित विभाग और डॉक्टर की उपलब्धता की जानकारी जरूर देख लें। ओपीडी के समय और चिकित्सकों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है।

दैनिक ओपीडी समय-सारणी नोट: अपरिहार्य कारणों से ओपीडी के समय एवं डॉक्टरों की उपस्थिति में परिवर्तन हो सकता है। कानपुर नगर ओपीडी (समय: 08:00 AM - 02:00 PM) एलएलआर अस्पताल विभाग चिकित्सक मेडिसिन डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता मनोरोग डा. धनंजय चौधरी नाक, कान और गला (ENT) डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल त्वचा रोग डा. श्वेतांक बाल रोग डा. शैलेंद्र कुमार गौतम, डा. आराधना गुप्ता दंत रोग डा. अशरफउल्ला नेत्र रोग डा. सुरभि अग्रवाल सर्जरी डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी हड्डी रोग डा. रवि गर्ग, मो. फहीम अंसारी जीएसवीएसएस पीजीआइ विभाग चिकित्सक नेफ्रोलाजी डा. समीर गोविल न्यूरोलाजी डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम न्यूरोसर्जरी डा. इला कात्यायन गैस्ट्रो डा. ध्रुव ठाकुर इंडोक्राइनोलाजी डा. सौरभ अग्रवाल यूरोलाजी डा. राकेश गुप्ता पेन मेडिसिन डा. नेहा अग्रवाल उर्सुला अस्पताल विभाग चिकित्सक फिजिशियन डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह सर्जन डा. राजेश अग्रवाल नाक, कान और गला (ENT) डा. राजेश वर्मा नेत्र रोग डा. रिजवान अहमद दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता आर्थोपेडिक (हड्डी) डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार बाल रोग डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव त्वचा रोग डा. अरुण सिंघल मनोरोग डा. आरती हृदय रोग संस्थान विभाग चिकित्सक कार्डियोलाजी मेडिसिन डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान कार्डियोलाजी सर्जरी (04:00 PM - 06:00 PM) डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश मुरारी लाल चेस्ट एवं कांशीराम अस्पताल विभाग / अस्पताल चिकित्सक चेस्ट रोग (मुरारी लाल चेस्ट) डा. आनंद कुमार जनरल सर्जरी (कांशीराम) डा. वसंत लाल नेत्र रोग (कांशीराम) डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन नाक, कान और गला (कांशीराम) डा. अतुल सचान आर्थो विभाग (कांशीराम) डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार इटावा ओपीडी (समय: 08:00 AM - 02:00 PM) बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल विभाग चिकित्सक जनरल मेडिसिन डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत श्वसन ओपीडी (चेस्ट) डा. विकास राजपूत बालरोग विभाग डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव जनरल सर्जन डा. अनूप शर्मा, डा. मंगल सिंह दंतरोग विभाग डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया नाक, कान, गला डा. मनोज कुमार, डा. जेपी चौधरी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विवि सैफई विभाग चिकित्सक जनरल ओपीडी सुपर स्पेशियलिटी डा. नीलै त्रिपाठी कार्डियोलाजी सुपर स्पेशियलिटी डा. सुभाष चंद्रा सीवीटीएस ओपीडी डा. वरुण सिसोदिया चर्म रोग डा. स्वेता एस. कुमार ईएनटी (ENT) डा. कंचन चौधरी जनरल मेडिसिन डा. ग्रंथ कुमार जनरल सर्जरी डा. अनिल कुमार एरी, डा. राजेश वर्मा, डा. अनिल कुमार, डा. संदीप यादव, डा. कुश मेहरोत्रा न्यूरोलाजी प्रो. डा. रमाकांत यादव स्त्री रोग डा. नूपुर मित्तल, डा. सारिका सिंह नेत्र रोग डा. बृजेश सिंह हड्डी रोग डा. एसपी एस, डा. अजय कुमार राजपूत बाल रोग डा. मुनीबा आलिम कैंसर ओपीडी डा. प्रभा वर्मा उन्नाव ओपीडी (समय: 08:00 AM - 02:00 PM) जिला पुरुष एवं महिला अस्पताल विभाग चिकित्सक नाक, कान और गला डा. निरुपम अवस्थी मेडिसिन (फिजीशियन) डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह बालरोग विशेषज्ञ डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव नेत्ररोग विभाग डा. संजीव कुमार, डा. फैजल जुबेर सर्जरी विभाग डा. संजय वर्मा हड्डी रोग विभाग डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया, डा. मनेाज कुमार त्वचारोग विभाग डा. प्रियंका श्रीवास्तव दंत रोग विभाग डा. अमरेश कुमार एनसीडी / फीवर क्लीनिक डा. अमित तिवारी (NCD), डा. सत्येंद्र (Fever) स्त्री एवं प्रसूति रोग (महिला अस्पताल) डा. अर्चना कानपुर देहात ओपीडी (समय: 08:00 AM - 02:00 PM) विभाग (मेडिकल कालेज) चिकित्सक मेडिसिन डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह नाक, कान, गला डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. सविता साहू, डा. गीता यादव हड्डी रोग डा. राम कुमार गौतम बाल रोग डा. अमर चंद्र गुप्ता नेत्र रोग डा. जयवर्धन त्वचा रोग डा. प्रसून सचान मनोचिकित्सा डा. धर्मवीर चौधरी सर्जरी डा. जसवीर दंत रोग डा. रूबी द्विवेदी औरैया जिला अस्पताल (समय: 08:00 AM - 02:00 PM) विभाग चिकित्सक चेस्ट फिजिशियन डा. अवधेश कटियार बाल रोग विशेषज्ञ डा. विनोद कुमार नाक कान गला विशेषज्ञ डा. मनोज कुमार नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. राम प्रकाश स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मंजू सचान दंत रोग विशेषज्ञ डा. मोहित गहोई मनोरोग / हड्डी / सर्जन उपलब्ध नहीं चित्रकूट जिला अस्पताल (समय: 08:00 AM - 02:00 PM) विभाग चिकित्सक जनरल सर्जन डा. साकिब अनवर फिजिशियन / जनरल फिजिशियन डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार, डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार नाक कान गला विशेषज्ञ डा. राम नरेश राजपूत बाल रोग विशेषज्ञ डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. प्रबल प्रताप सिंह स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. श्वेता मिश्रा दंत रोग विशेषज्ञ डा. राजीव पाल गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डा. भास्कर सिंह उरई (जालौन) ओपीडी (समय: 08:00 AM - 02:00 PM) जिला चिकित्सालय व नेत्र चिकित्सालय विभाग चिकित्सक अस्थि रोग डा. मधुसूदन सिंह, डा. राम द्विवेदी सर्जरी डा. रंजीत परिहार बाल रोग डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल जनरल मेडिसिन डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा दंत रोग डा. गरिमा तिवारी नाक, कान, गला डा. बीपी सिंह नेत्र विभाग (जिला नेत्र अस्पताल) डा. मनोज राजपूत, डा. शुचि वर्मा राजकीय मेडिकल कालेज विभाग चिकित्सक जनरल मेडिसिन डा. कुलदीप अस्थि रोग डा. अश्विन कुमार सर्जरी डा. शांतनु मिश्रा प्रसूति एवं स्त्री रोग डा. प्रीति राजपूत बाल रोग डा. छवि जायसवाल मनोरोग डा. आशीष कुमार दंत रोग डा. मदन मोहन निरंजन नेत्र रोग डा. नवीन सिरोही, डा. रूबी बाला नाक, कान, गला डा. रतिभान सिंह, डा. रवींद्र राजपूत चर्म रोग डा. राघवेंद्र प्रताप सिंह, डा. मधुलिका गुप्ता टीबी एंड चेस्ट डा. सुनील कुमार निखर महोबा जिला अस्पताल (समय: 08:00 AM - 02:00 PM) विभाग चिकित्सक मनोरोग विभाग प्रेमदास (काउंसलर), अंकिता गुप्ता नाक, कान और गला डा. नरेंद्र राजपूत मेडिसिन डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर बाल रोग डा. गोपाल प्रसाद सर्जन विभाग डा. राहुल कुमार हड्डी रोग डा. हेमेंद्र नेत्र रोग डा. डीके राय बांदा ओपीडी जिला अस्पताल (08:00 AM - 02:00 PM) विभाग चिकित्सक रेडियोलाजिस्ट डा. किशुन कुमार सर्जन / जनरल सर्जन डा. रामेंद्र कुमार, डा. प्रतीक्षा गुप्ता फिजीशियन डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल नाक कान गला डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता बाल रोग डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत नेत्र रोग डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा हड्डी रोग डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल, डा. विकास दीप बिल्हाटिया स्त्री / मनोरोग / दंत डा. सुनीता सिंह (स्त्री), डा. आलोक गुप्ता (मनो), डा. प्रसून खरे (दंत) रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज (09:00 AM - 03:00 PM) विभाग चिकित्सक मेडिसन / सर्जरी डा. आकिव फारूकी (मेडिसिन), डा. संजय कुमार (सर्जरी) बालरोग / चर्मरोग डा. अनीता अग्रहरि (बाल), डा. कुंदन चौहान (चर्म) अस्थि / ईएनटी / नेत्र डा. मनोज वर्मा (अस्थि), डा. जितेंद्र यादव (ENT), डा. आकाश श्रीवास्तव (नेत्र) मानसिक / टीबी चेस्ट / दंत / स्त्री डा. हिमांशु (मानसिक), डा. राजकमल (TB), डा. निधि (दंत), डा. मीनाक्षी (स्त्री) फर्रुखाबाद - डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल (08:00 AM - 02:00 PM) विभाग चिकित्सक जनरल सर्जन डा. अक्षत गोयल फिजीशियन डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा बाल रोग विशेषज्ञ डा. विवेक सक्सेना, डा. अनूप दीक्षित, डा. अंकिता वर्मा नेत्र / हड्डी / ह्रदय रोग डा. मेघा सक्सेना (नेत्र), डा. ऋषिकांत वर्मा (हड्डी), डा. मनोज पांडेय (हृदय) चेस्ट / ईएनटी / दंत डा. अंकित मिश्रा (चेस्ट), डा. नवनीत कुमार (ENT), डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा (दंत) पैथोलाजिस्ट / माइक्रोबायोलिस्ट डा. जय सिंह (पैथो), डा. प्रवीन कुमार (माइक्रो) हमीरपुर जिला अस्पताल (समय: 08:00 AM - 02:00 PM) कमरा नंबर व विभाग चिकित्सक कमरा सं. 07 (त्वचा रोग) डा. अतुल वर्मा कमरा सं. 08 (हड्डी रोग) डा. ब्रम्ह प्रकाश सचान कमरा सं. 101 (जनरल सर्जरी) डा. महेंद्र सिंह कमरा सं. 102 (फिजीशियन) डा. परमेंद्र प्रजापति कमरा सं. 114 (जनरल ओपीडी) डा. मोहित कमरा सं. 115 (नाक, कान, गला) डा. विकास यादव कमरा सं. 116 (दंत रोग) डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता कमरा सं. 120 (नेत्र रोग) डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह कमरा सं. 126 (बाल रोग) डा. आशुतोष निरंजन

फतेहपुर ओपीडी मेडिकल कालेज (08:00 AM - 12:00 PM) विभाग चिकित्सक मेडिसिन डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम नाक, कान, गला डा. तरुण, डा अभिनव स्त्री एवं प्रसूति रोग डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका हड्डी रोग डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय बाल रोग / नेत्र रोग डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल (बाल), डा. जितेंद्र, डा. नुपुर (नेत्र) त्वचा / फुफ्फुसीय / कार्डियो / मनो डा. रुबीना बानो, डा. सोनम (त्वचा), डा. साक्षी (फुफ्फुसीय), डा. अनुराग (कार्डियो), डा. संदीप, डा. ऋचा (मनो) जिला अस्पताल विभाग चिकित्सक जनरल सर्जन / परामर्शदाता डा. संतोष (सर्जन), डा. एनके सक्सेना (वरिष्ठ परामर्शदाता) जनरल फिजीशियन / फिजीशियन डा. तापस त्रिपाठी, डा. अभिषेक सिंह, डा. आरबी सिंह, डा. डीके वर्मा नाक, कान व गला डा. अभिनव, डा. नवीन बाल / नेत्र / हड्डी / चर्म / कार्डियो डा. मूलचंद (बाल), डा. आदर्श (नेत्र), डा. सुधीर, डा. नितिन (हड्डी), डा. सोनम सचान (चर्म), डा. राजीव तिवारी (कार्डियो) कन्नौज ओपीडी (समय: 08:00 AM - 02:00 PM) राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा विभाग चिकित्सक जनरल मेडिसिन / सर्जरी डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह (मेडिसिन), डा. कौस्तुभ गुप्ता (सर्जरी) अस्थि / बाल / प्रसूति रोग डा. अंबर बरयानी (अस्थि), डा. मनाली तिवारी (बाल), डा. सपना सिंह, डा. शिखा, डा. अमृता (प्रसूति) ENT / मानसिक / दंत / नेत्र / त्वचा डा. अवनीश (ENT), डा. अम्ब्रीश (मानसिक), डा. नेहा (दंत), डा. शैली (नेत्र), डा. सतेंद्र (त्वचा) जिला अस्पताल, जसौली व महिला विंग कक्ष सं. व विभाग चिकित्सक कक्ष 2 (हड्डी रोग) डा. सूरज कुमार कक्ष 3, 4, 28 (फिजीशियन) डा. चितरंजन, डा. निकेतन सक्सेना, डा. भूपेश कुमार पपने कक्ष 12 (ईएनटी) डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार कक्ष 13 (बाल रोग) डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार कक्ष 19 (दंत रोग) डा. अरविंद कक्ष 20 (नेत्र रोग) डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम कक्ष 26 (सर्जन) डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद कक्ष 27 (मनोरोग) डा. स्वाति कटियार महिला विंग (कक्ष 2, 3) डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव (फिजीशियन), डा. आंचल, डा. निधि यह भी पढ़ें- Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें