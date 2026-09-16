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Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Wed, 16 Sep 2026 08:47 PM (IST)

Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर के थोक और सराफा बाजार में बुधवार को विविध खाद्य सामग्रियों और कीमती धातुओं के ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में खाद्य सामग्री के भाव में मिला-जुला रुझान

  2. गल्ला, दलहन और किराना वस्तुओं के दाम बुधवार को स्थिर रहे

  3. सराफा बाजार में चांदी और सोने के भाव में तेजी दर्ज हुई

 जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर थोक और सराफा बाजार में बुधवार को विविध खाद्य सामग्रियों और कीमती धातुओं के भाव में मिला-जुला रुझान देखने को मिला। गल्ला और दलहन बाजार में जहां ठहराव दर्ज किया गया, वहीं तिलहन व तेल श्रेणियों में मामूली आंशिक बदलाव रहा। सरसों कोल्हू तेल 17,500 से 17,600 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में रहा, जबकि अंडी तेल 14,500 से 14,600 रुपये प्रति क्विंटल पर टिका रहा। किराना मंडी में देसी घी, गुड़ और शक्कर के दाम स्थिर बने रहे, जिससे खरीदारों को राहत मिली।

दूसरी ओर, सराफा बाजार में तेजी का रुख देखा गया। चांदी 999 टंच 2,37,800 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जबकि चांदी सिक्के 2,300 से 2,400 रुपये प्रति नग बिके। सोने में भी मजबूती दर्ज की गई, जहां सोना बिस्कुट 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और गिन्नी 1,16,200 से 1,16,700 रुपये प्रति नग के स्तर पर पहुंच गई। 

कानपुर थोक बाजार भाव

दिन: बुधवार | स्रोत: खुले बाजार की दरें

 

गल्ला

जिंस (Item) भाव (₹)
गेहूं दड़ा (प्रति क्वि.) 2600 - 2700
आर.आर. 21 (प्रति क्वि.) 2750 - 2800
गेहूं फार्म (प्रति क्वि.) 2850 - 2900
जौ (प्रति क्वि.) 2600 - 2700
ज्वार (प्रति क्वि.) 2100 - 3000
बाजरा (प्रति क्वि.) 2000 - 2100
मकाई (प्रति क्वि.) 2000 - 2100
 

दलहन

 
जिंस (Item) भाव (₹)
चना (प्रति क्वि.) 6250 - 6350
अरहर (प्रति क्वि.) 6400 - 6600
मसूर (प्रति क्वि.) 5800 - 6000
मटर (प्रति क्वि.) 4400 - 4500
उड़द हरा (प्रति क्वि.) 8800 - 9200
उड़द काला (प्रति क्वि.) 7000 - 8300
मूंग (प्रति क्वि.) 7300 - 7500
 

दाल

 
जिंस (Item) भाव (₹)
अरहर फूल (प्रति क्वि.) 12100 - 12200
अरहर स्पेशल (प्रति क्वि.) 9000 - 9100
चना दाल (प्रति क्वि.) 7650 - 7750
मटर दाल (प्रति क्वि.) 5250 - 5300
मसूर मलका (प्रति क्वि.) 6950 - 7000
मसूर दाल (प्रति क्वि.) 7250 - 7300
उड़द दाल (प्रति क्वि.) 8200 - 13200
उड़द धोवा (प्रति क्वि.) 9000 - 11000
मूंग दाल (प्रति क्वि.) 7800 - 9200
मूंग धोवा (प्रति क्वि.) 8500 - 10000
 

चावल

 
जिंस (Item) भाव (₹)
चावल अरवा (प्रति क्वि.) 2800 - 4000
बासमती 1 नं. (प्रति क्वि.) 10500 - 11000
सेला (प्रति क्वि.) 3000 - 4000
बासमती 2 नं. (प्रति क्वि.) 7000 - 8000
 

आटा-मैदा

 
जिंस (Item) भाव (₹)
आटा (प्रति 50 किग्रा) 1580 - 1600
मैदा (प्रति 50 किग्रा) 1610 - 1660
सूजी (प्रति 50 किग्रा) 1660 - 1700
 

तिलहन

 
जिंस (Item) भाव (₹)
लाही (प्रति क्वि.) 7500 - 7600
अलसी (प्रति क्वि.) 6900 - 7000
अण्डी (प्रति क्वि.) 5100 - 5200
तिल्ली (प्रति क्वि.) 8000 - 11000
मूंगफली दाना शिवपुरी (प्रति क्वि.) 11500 - 12500
मूंगफली दाना बटाली (प्रति क्वि.) 11600 - 13200
सेहुंआ (प्रति क्वि.) 5000 - 5500
 

तेल एवं खली

 
जिंस (Item) भाव (₹)
सरसों कोल्हू तेल (प्रति क्वि.) 17500 - 17600
अलसी तेल (प्रति क्वि.) 16300 - 16400
अण्डी तेल (प्रति क्वि.) 14500 - 14600
सरसों खली (प्रति क्वि.) 3000 - 3100
अलसी खली (प्रति क्वि.) 7900 - 8000
अण्डी खली (प्रति क्वि.) 1400 - 1450
 

अन्य (वनस्पति, गुड़, घी, सुतली आदि)

 
जिंस (Item) भाव (₹)
वनस्पति - बावर्ची/मयूर (प्रति 15 ली.) 2247 - 2250
गुड़ - मंगलोर लड्डू/देशी भेली (प्रति क्वि.) 5900 - 6000
शक्कर दाना - एम.30 (प्रति क्वि.) 4900 - 5000
देशी घी - खुर्जा (प्रति क्वि.) 72000 - 72500
देशी घी - औरैय्या (प्रति क्वि.) 69000 - 70000
देशी घी - माधौगढ़ (प्रति क्वि.) 70000 - 71000
बारदाना 3 वी.एस. 5200 - 6500
बारदाना हरा पट्टा 7000 - 7200
बारदाना बीटी 8600 - 8800
सुतली - 72 इंच (प्रति क्वि.) 17500 - 18500
सुतली - 90 इंच (प्रति क्वि.) 20000 - 21000
रुई - देशी बंगाल (प्रति क्वि.) 15000 - 15500
 

कानपुर सराफा बाजार (सोना व चांदी)

 
जिंस (Item) भाव (₹)
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा) 2,37,800
चांदी सिक्का (प्रति नग) 2300 - 2400
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 1,56,000
गिन्नी (प्रति नग) 1,16,200 - 1,16,700