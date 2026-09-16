Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर थोक और सराफा बाजार में बुधवार को विविध खाद्य सामग्रियों और कीमती धातुओं के भाव में मिला-जुला रुझान देखने को मिला। गल्ला और दलहन बाजार में जहां ठहराव दर्ज किया गया, वहीं तिलहन व तेल श्रेणियों में मामूली आंशिक बदलाव रहा। सरसों कोल्हू तेल 17,500 से 17,600 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में रहा, जबकि अंडी तेल 14,500 से 14,600 रुपये प्रति क्विंटल पर टिका रहा। किराना मंडी में देसी घी, गुड़ और शक्कर के दाम स्थिर बने रहे, जिससे खरीदारों को राहत मिली।

दूसरी ओर, सराफा बाजार में तेजी का रुख देखा गया। चांदी 999 टंच 2,37,800 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जबकि चांदी सिक्के 2,300 से 2,400 रुपये प्रति नग बिके। सोने में भी मजबूती दर्ज की गई, जहां सोना बिस्कुट 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और गिन्नी 1,16,200 से 1,16,700 रुपये प्रति नग के स्तर पर पहुंच गई।