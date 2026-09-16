कानपुर के जिला अस्पताल का हाल! डाक्टर गायब, ड्राइवर के भरोसे मरीजों की जान, दवा लिख थमाई पर्ची

जागरण संवाददाता, कानपुर। कांशीराम ट्रामा सेंटर में मरीजों के साथ जानलेवा खेल चल रहा है। सीएमओ मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर स्थित ट्रामा चिकित्सालय के मेडिकल आफिसर डा. रामकेश की जगह उनके ड्राइवर ने मरीजों को ओपीडी में देखकर दवा की पर्ची थमा दी।

इसका वीडियो प्रचलित होने के बाद डा. रामकेश ने अपने ड्राइवर को हटा दिया है। ट्रामा सेंटर में हुई मनमानी का संज्ञान लखनऊ में बैठे स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने भी ले लिया है और इस पर जवाब मांगा है। इससे पहले भी ट्रामा सेंटर में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ की घटना सामने आ चुकी है।

प्रचलित वीडियो में ओपीडी में डाक्टर की कुर्सी पर बैठा ड्राइवर मरीजों को बुलाकर उनका मर्ज पूछ रहा है और फिर पर्ची पर दवा लिखकर उनको कहां मिलेगी उसके बारे में बता रहा है। कई मरीजों के साथ हुए इस जानलेवा खेल का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।

मेडिकल आफिसर डा. रामकेश ने बताया कि वे कोर्ट में एक मामले को लेकर गवाही के लिए गए थे। उस समय ही यह घटनाक्रम हुआ है। उन्होंने कहा कि वीडियो में ड्राइवर दवा की पर्ची लिख रहा है। पूछने पर उसने बताया कि एक मिलने वाला मरीज आया था तो दवा लिख दी।

डा. रामकेश ने बताया कि मनमानी करने पर ड्राइवर को हटा दिया है। इस बारे में चिकित्सालय के सीएमएस डा. पीयूष ने कहा कि शासन वे वीडियो का संज्ञान लिया है। पूरे घटनाक्रम पर डा. रामकेश से स्पष्टीकरण मांगा है। डीएम, सीएमओ व स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को घटनाक्रम से अवगत करा दिया है। स्पष्टीकरण का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एफआइआर की जाएगी।