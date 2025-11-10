Language
    वैवाहिक साइट से भेजा शादी का प्रपोजल, कुंडली में मांगलिक दोष बता पूजा के नाम पर युवती से ठगे 5.48 लाख

    By Ankur Srivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    एक युवती को वैवाहिक साइट पर शादी का प्रस्ताव मिला। प्रस्तावक ने कुंडली में मांगलिक दोष बताकर पूजा के नाम पर उससे 5.48 लाख रुपये ठग लिए। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। साइबर ठग अब वैवाहिक साइट्स पर भी पंजीकरण कराकर ठगी का जाल फैलाने लगे हैं। एक व्यापारी की बेटी को ठग ने पहले शादी का प्रस्ताव भेजा। बाद में कुंडली में मांगलिक दोष बता पूजा के नाम पर कई बार में 5.48 लाख ट्रांसफर करा लिए। उन्होंने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    पांडु नगर निवासी व्यापारी ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उनके मुताबिक, बेटी की शादी के लिए वैवाहिक साइट्स पर पंजीकरण कर प्रोफाइल बनाई थी। इस पर डा. रोनित राय नाम के युवक की ओर से शादी का प्रस्ताव आया। ठग ने प्रोफाइल में दर्ज फोन नंबर पर काल की। रोनित का पिता बनाकर संतोष राय नाम के शख्स ने फोन पर बात की। उसने व्यापारी की बेटी की कुंडली में मांगलिक दोष बताते हुए पूजा के नाम पर एक लाख रुपये मांगे। व्यापारी झांसे में आ गए और उन्होंने 16 मई को ठगों के बताए बैंक खाते में रुपये ट्रांसफर कर दिए।

    कुछ दिन बाद ठग ने 2.04 लाख रुपये और अन्य पूजा के नाम पर मांगे। तीसरी बार ठग ने फोन किया और बताया कि बैंक खाता फ्रीज हो गया है। इसे अनफ्रीज कराने के लिए 2.20 लाख रुपये और चाहिए। इस तरह, तीन बार में उसने कुल 5.48 लाख रुपये ठग लिए। बाद में आरोपित ने नंबर बंद कर लिया तो शक होने पर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

    सिविल लाइंस की युवती से भी ठगी

    सिविल लाइंस निवासी युवती से भी वैवाहिक साइट के जरिये आए शादी के प्रस्ताव के बाद ठगी हो गई। उन्हें गाजियाबाद के रिशन कुशवाहा नाम के युवक ने गत चार मई को शादी का प्रस्ताव भेजा था। उसने प्रोफाइल से मोबाइल नंबर निकाल काल की और खुद को नोएडा में आइटी विभाग में कार्यरत बताया। कुछ दिन बाद उसने कहा कि वह नौकरी छोड़कर एक एनजीओ के जरिए व्यापार करेगा। 31 अगस्त को उसने मैसेज कर बताया कि व्यापार में समस्या आ गई है और 10 लाख की जरूरत है।

    आठ लाख रुपये कम पड़ रहे हैं। बातों में उलझाकर उसने युवती से यस बैंक में 14 सितंबर को 7.50 लाख रुपये का लोन करवा लिया और एक बैंक खाते में रकम ट्रांसफर करा लिए। जब किस्त देने का समय आया तो आरोपित ने पिता के साथ दुर्घटना होने की बात कहकर मोबाइल नंबर ब्लाक कर दिया। पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    दोनों मामलों की जांच चल रही है। जिन खातों में रुपये पहुंचे हैं, संबंधित बैंकों से उनकी डिटेल मांगी गई हैं। -सतीश चंद्र यादव, थाना प्रभारी, साइबर क्राइम