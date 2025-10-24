Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कानपुर में एकतरफा प्यार में चचेरे भाई ने की हत्या, लड़की को घर बुलाया फिर चाकू से गोदकर मार डाला

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:26 AM (IST)

    कानपुर के चिंगरपुरवा में एकतरफा प्रेम में एक सिरफिरे आशिक ने युवती की हत्या कर दी। आरती नामक युवती का फतेहपुर चौरासी के एक युवक से प्रेम संबंध था, जिससे नाराज होकर उसके चचेरे भाई राजेश ने उसे चौकी से बुलाकर खेत में ले जाकर चाकू से गोद डाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। चिंगरपुरवा के अमर सिंह की पुत्री आरती की फतेहपुर चौरासी के एक युवक से नजदीकी थी। वह फोन पर उससे बात भी करती थी। गांव में रहने वाले पड़ोसी व रिश्ते के चचेरे भाई राजेश को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि वह उससे एकतरफा प्रेम करता था। ग्रामीणों के अनुसार, तीन दिन से दोनों के घर की महिलाओं में इसको लेकर विवाद हो रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित ने गुरुवार को फोन कर घर में विवाद सुलझा लेने की बात कहकर पुलिस चौकी गई आरती को बुलाया। चौकी से गांव पहुंचने पर प्रधान गजरानी के पति गुमानी के घर से पहले उसको रोककर बात करने के बहाने पास ही खेत में ले जाकर चाकू से गोदकर हत्या कर भाग निकला।

    एएसपी प्रेमचंद्र, सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह व फोरेंसिक टीम को खेत में किशोरी का शव पड़ा मिला। प्रधानपति के घर में पानी से खून के धब्बे धोने व झाड़ू लगाने के निशान मिले। आशंका है कि आरोपित ने प्रधानपति के घर के अंदर ले जाकर किशोरी की हत्या की व शव खेत में फेंक दिया। एएसपी ने बताया कि आरोपित राजेश पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही है।