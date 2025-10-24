कानपुर में एकतरफा प्यार में चचेरे भाई ने की हत्या, लड़की को घर बुलाया फिर चाकू से गोदकर मार डाला

जागरण संवाददाता, कानपुर। चिंगरपुरवा के अमर सिंह की पुत्री आरती की फतेहपुर चौरासी के एक युवक से नजदीकी थी। वह फोन पर उससे बात भी करती थी। गांव में रहने वाले पड़ोसी व रिश्ते के चचेरे भाई राजेश को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि वह उससे एकतरफा प्रेम करता था। ग्रामीणों के अनुसार, तीन दिन से दोनों के घर की महिलाओं में इसको लेकर विवाद हो रहा था।

आरोपित ने गुरुवार को फोन कर घर में विवाद सुलझा लेने की बात कहकर पुलिस चौकी गई आरती को बुलाया। चौकी से गांव पहुंचने पर प्रधान गजरानी के पति गुमानी के घर से पहले उसको रोककर बात करने के बहाने पास ही खेत में ले जाकर चाकू से गोदकर हत्या कर भाग निकला।