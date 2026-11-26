जागरण संवाददाता,कानपुर। न्यू कानपुर सिटी योजना के लांच होने पर सबकी निगाहें टिकी है। पिछले 30 साल से योजना को धरातल पर लाने की तैयारी हो रही है। अब दावा किया जा रहा है कि दिसंबर माह तक योजना लांच हो जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से समय भी लिया गया है। जमीन बिक्री के दाम भी तय हो गए है। 43 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से भूखंड बेचने की तैयारी है। हालांकि अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है।

मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच में 153.31 हेक्टेयर में योजना लाई जा रही है। पहले फेज 55.59 हेक्टेयर में आ रहा है। इसमें 597 भूखंड विकसित किए जाएगे। इसके अलावा न्यू कानपुर सिटी योजना में वर्तमान समय में 75 करोड़ रुपये से सीवरेज, पेयजल और ड्रेनेज व्यवस्था की जा रही है।