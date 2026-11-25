जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बैंकॉक से सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को कैंट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से करीब 960 ग्राम सोना और दो लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं। बरामद सोने की कीमत लगभग 1.30 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

आरोपितों ने तस्करी के सोने को हड़पने के लिए 22 नवंबर को छात्रसंघ चौराहे पर अपने साथ लूट होने की झूठी सूचना दी थी। पुलिस की जांच में पूरा मामला खुल गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गोला थाना क्षेत्र के झरकटा निवासी आशुतोष शुक्ला और गगहा के हाटा बाजार निवासी सुनील मिश्रा के रूप में हुई है।

एसपी सिटी निमिष पाटील ने बुधवार दोपहर पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपितों को मंगलवार की देर रात मोहद्दीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से सोने की दो चेन, एक कड़ा और दो लाख रुपये नकद मिले।

पूछताछ के आधार पर कैंट पुलिस ने बुधवार को दस लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें आशुतोष शुक्ला और सुनील मिश्रा के अलावा अजय यादव, दीपक तिवारी, कृष्णकांत, चंदन तिवारी, आयुष उर्फ निखिल और प्रियांशु त्रिपाठी के नाम शामिल हैं। फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

पूछताछ में आशुतोष और सुनील ने बताया कि बांसगांव के मुखलिसपुर निवासी दीपक तिवारी सोने की तस्करी कराता है। वह अपने भाई मुकेश तिवारी के साथ लखनऊ में रहता है। गिरोह के कई लोग उसके लिए काम करते हैं। आशुतोष के मुताबिक, 22 नवंबर 2026 को वह अपने सहयोगी अजय यादव के साथ दीपक तिवारी का सोना लेकर कोलकाता से गोरखपुर आया था। उसके पास सोने की दो चेन और एक कड़ा था। गोरखपुर पहुंचने के बाद उसे छात्रसंघ चौराहे से घंटाघर जाना था, जहां सोना बेचने की तैयारी थी। छात्रसंघ चौराहे पर पुलिसकर्मियों को देखकर उसने अपने साथ लूट होने की झूठी सूचना दे दी।

पुलिस उसकी बात पर भरोसा कर जांच-पड़ताल में जुट गई। इसी बीच उसने पूरा सोना अजय यादव को दे दिया और मौके से हट गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए ही लूट की कहानी गढ़ी गई थी, ताकि सोने को ठिकाने लगाया जा सके।