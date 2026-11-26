जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तारामंडल स्थित होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत ने पांच साल पहले पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। 27 सितंबर 2021 की रात होटल में पुलिस की पिटाई से उनकी मृत्यु होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे।

घटना ने इतना तूल पकड़ा कि मामले की जांच सीबीआइ को सौंपनी पड़ी। आज भी रामगढ़ताल थाने में खड़ी पुलिस की वह जीप इस घटना की याद दिलाती है, जिससे मनीष को पहले निजी अस्पताल और फिर जिला अस्पताल ले जाया गया था।

मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर आए थे और तारामंडल स्थित होटल में ठहरे थे। 27 सितंबर 2021 की रात रामगढ़ताल थाने की पुलिस होटल में जांच के लिए पहुंची थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों और मनीष के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई।

घटना के बाद परिवार ने पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया था। घटना के बाद मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया। बढ़ते दबाव और परिवार की मांग के बाद सरकार ने जांच सीबीआइ को सौंपने का निर्णय लिया। बाद में सीबीआइ ने मामले की विवेचना कर तत्कालीन थानेदार जगत नारायण सिंह सहित छह पुलिसकर्मियों को आरोपित बनाया।

हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद कानपुर पुलिस की एसआइटी ने 10 अक्टूबर 2021 को रामगढ़ताल क्षेत्र से तत्कालीन थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह और दारोगा अक्षय मिश्रा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद छह दिन के भीतर अन्य आरोपित पुलिसकर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में जगत नारायण सिंह पर हत्या का आरोप तय हुआ, जबकि अन्य पांच पुलिसकर्मियों के विरुद्ध साक्ष्य मिटाने, मारपीट और धमकी देने सहित अन्य धाराओं में विचारण चल रहा है।



थाने में खड़ी है अस्पताल ले जाने वाली जीप :

घटना से जुड़ी पुलिस की जीप आज भी रामगढ़ताल थाने में खड़ी है। इसी वाहन से मनीष गुप्ता को पहले निजी अस्पताल और फिर जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। घटना के बाद इस जीप और उस रात पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। समय बीतने के बावजूद थाने में खड़ा यह वाहन उस घटना की याद दिलाता है, जिसने पुलिस महकमे को कठघरे में खड़ा कर दिया था।



मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, न्याय के लिए लड़ती रहूंगी

मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने अदालत के आदेश पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि पति की हत्या के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। इस घटना ने उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं हैं। सच्चाई सामने लाने और न्याय पाने के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अदालत से मिली राहत पर वह कुछ नहीं कहना चाहतीं, लेकिन अपने पति को न्याय दिलाने का प्रयास करती रहेंगी।



कब क्या हुआ :