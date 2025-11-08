Language
    तनाव में हूं, मुझे माफ करना... लिख नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने दी जान

    By Atul Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:44 AM (IST)

    कानपुर के कल्याणपुर में नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। छात्र ने सुसाइड नोट में तनाव का जिक्र करते हुए माता-पिता से माफी मांगी और लिखा कि वह उनके सपने पूरे नहीं कर पाएगा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और परिवार को सूचित कर दिया है।

    संवाद सहयोगी, कल्याणपुर (कानपुर)। तनाव में हूं... मुझे माफ करना, अम्मी अब्बू आपके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। सुसाइड नोट में यह लिखकर नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने रावतपुर के हितकारी नगर स्थित हास्टल में पंखे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रूम पार्टनर के नमाज से वापस आने पर घटना की जानकारी हुई। पुलिस और फोरेसिस टीम ने शव को नीचे उतारकर जांच पड़ताल की।

    रामपुर के भंवरका निवासी मो. नजीर का 21 वर्षीय बेटा मो. आन रावतपुर के हितकारी नगर स्थित हास्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। चार दिन पहले ही वह हास्टल आया था।

    बरेली निवासी रूम पार्टनर इमदाद हसन ने शुक्रवार दोपहर मो. आन से जुमे की नमाज के लिए चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। नमाज से वापस आने पर जब उसने दरवाजा खटखटाया तो वह अंदर से बंद था।

    इमदाद ने आवाज लगाई, पर कोई जवाब न पाकर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़ा तो मो. आन का शव पंखे के सहारे फंदे पर लटक रहा था। पास में ही एक सुसाइड नोट मिला।

    इसमें आन ने लिखा था कि अम्मी, अब्बू माफ करना... मैं बहुत तनाव में हूं, आपके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा, मैं जान दे रहा हूं, इसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। पुलिस ने छात्र का मोबाइल फोन कब्जे में लेने के साथ ही स्वजन को सूचना दी।

    बेटे के मौत की खबर सुनकर स्वजन वहां से निकल पड़े। रावतपुर थाना प्रभारी मनोज मिश्रा ने बताया कि स्वजन के आने और पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।