    शारदीय नवरात्र के छठवें दिन देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

    By pradumn Shukla Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:05 PM (IST)

    पडरौना में शारदीय नवरात्र के छठवें दिन देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया था और वातावरण देवी कात्यायनी के जयकारों से भक्तिमय हो गया। खन्हवार भगवती स्थान पर श्रद्धालुओं ने माता रानी की पूजा अर्चना की। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में पूजन सामग्री खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़ रही।

    देवी मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, पडरौना । शारदीय नवरात्र के छठवें दिन शनिवार को जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में देवी मंदिरों में पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सजाए गए मंदिर को देख श्रद्धालु भाव-विभोर होते रहे। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी जगदंबा के षष्ठम स्वरूप देवी कात्यायनी की हर तरफ जयकारे से वातावरण भक्तिमय बना रहा।

    नगर, कस्बा व ग्रामीण क्षेत्रों में देवी मंदिरों में लोग झूमते रहे। भक्तों की भीड़ से सड़कों पर चहल-पहल बनी रही। बच्चों व युवाओं में उत्साह दिखा। मंदिर परिसर में गुब्बारे वाले, मिठाई वाले, पूजन सामग्री वाली दुकानों पर भीड़ रही। पंडाल में इत्र, कपूर, अगरबत्ती आदि की सुगंध से वातावरण सुगंधित रहा।

    खन्हवार भगवती स्थान पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ 

    कुबेरस्थान संवाददाता के अनुसार पूर्वांचल के प्रमुख देवी पीठों में से एक खन्हवार भगवती स्थान पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। भोर से ही मातारानी के दरबार में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था। शयनमुद्रा में मां खन्हवार के पिंड पर पुष्प ,नारियल, लवंग तथा चुनरी अर्पित कर भक्तों ने मनोकामना पूर्ण होने की आराधना की।

    यहां दूरदराज से आए लोगों ने भी पूजन-अर्चन किया। परिसर में स्थापित शिव, गणेश, कार्तिकेय, नंदी और हनुमानजी के अतिरिक्त जल्पा देवी, कुबेरनाथ धाम सहित अन्य देवालयों में भी पूजन -दर्शन का क्रम देर शाम तक चलता रहा। कप्तानगंज स्थित मां दुबौली की मंदिर में श्रद्धालु पूजन-अर्चन करते रहे।

    पूजन सामग्री खरीदारी के लिए रही गहमागहमी

    नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों की बाजारों में पूजन-सामग्री खरीदने वालों की भीड़ रही। तिलक चौक, साहबगंज, जटहां बाजार रोड, सुभाष चौक, रामकोला रोड मार्ग पर दिनभर गहमागहमी बनी रही। इस दौरान हवन-पूजन व फल की दुकानों पर भारी भीड़ लगी रही। फूलमाला से लेकर सजावट के दुकानों पर भी भीड़ लगी रही।

    दिनभर नगरवासी जाम की समस्या से जूझते दिखे। खास कर कपड़ा, श्रृंगार, पूजन सामग्री, फल एवं मिठाई दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही। त्योहार के मद्देनजर कई सामानों पर महंगाई का असर देखने को मिली।