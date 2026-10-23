कानपुर में झूठे मुकदमे का बहू ने दिखाया डर, उसकी प्रताड़ना से तंग आकर सास ने दे दी जान

संवाद सहयोगी, महाराजपुर (कानपुर)। नर्वल के पाली भोगीपुर गांव में बहू की प्रताड़ना से परेशान सास ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। दिवंगत के पति का आरोप है कि बहू शादी के बाद से छोटी - छोटी बात पर कलह और आए दिन नई - नई मांग करती थी। जिनको पूरी कर पाने में असमर्थता जताई तो वो घर छोड़कर मायके चली गई।

वहां से दबाव बनाने लगी कि वो अब ससुराल में नहीं रहेगी।25 लाख रुपये न मिले तो दहेज प्रताड़ना व अन्य फर्जी आरोपों में मुकदमा लिखा जेल भिजवा देगी। उसकी धमकी से परेशान होकर पत्नी ने गुरुवार को जहरीला पदार्थ खा लिया था। उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पाली भोगीपुर निवासी अनिरुद्ध सिंह की पत्नी 45 वर्षीय अर्चना ने गुरुवार को घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में स्वजन अस्पताल लेकर गए। जहां देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। अनिरुद्ध ने बताया एक साल पहले बेटे लकी की शादी बिधनू में की थी। शादी के बाद से ही बहू ने घर में झगड़ा व कलह करना शुरू कर दिया।

उसकी अनावश्यक मांगों से सभी लोग परेशान थे। बीते अगस्त माह में झगड़ा करने के बाद वो मायके चली गई थी। वहां से दबाव बना रही थी कि अब उसको ससुराल में नहीं रहना है। 25 लाख रुपये की मांग कर रही थी। धमकी दे रही थी कि रुपये न दिए तो वो दहेज प्रताड़ना व अन्य फर्जी आरोप लगाकर मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवा देगी।