कानपुर देहात में बेटे-बहू के विवाद में गई मां की जान, बीच बचाव में आने पर मारे डंडे, मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। राजपुर के खासबरा गांव में बेटे व बहू के बीच हो रहे विवाद में बचाव करने गई मां के ऊपर बेटे ने डंडे से वार कर दिया जिससे मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित फरार हो गया।

राजपुर के खासबरा गांव में शुक्रवार दोपहर 60 वर्षीय सखी देवी घर पर हीं थीं। उसी समय उनके बेटे विमलेश का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ देर बाद मारपीट होने लगी, इस पर सखी देवी बीच बचाव करने पहुंची तो आक्रोशित बेटे ने डंडे से उनके सिर पर वार कर दिया इससे वहीं उनकी मौत हो गई।