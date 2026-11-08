सैनिकों की थाली में शामिल होगा श्रीअन्न, कानपुर के विशेषज्ञ बताएंगे महत्व

जागरण संवाददाता, कानपुर। सैनिकों की सेहत को मजबूत बनाने के लिए अब उनकी थाली में मोटे अनाज यानी श्रीअन्न को शामिल करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से सैनिकों के भोजन में मोटे अनाज को शामिल करने के निर्देश के बाद सेना के अधिकारियों ने कृषि विशेषज्ञों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के शोध निदेशक डा. महक सिंह से बीते दिनों सैन्य अधिकारियों ने संपर्क किया है। विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ सैनिकों को श्रीअन्न के पोषण महत्व और उपयोगिता के प्रति जागरूक करेंगे। इसके लिए सेमिनार और प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसकी शुरुआत जल्द ही कानपुर से होगी।



सीएसए के शोध निदेशक डा. महक सिंह ने बताया कि सैनिकों की थाली में मोटे अनाज की पहुंच बढ़ाने के लिए कृषि विशेषज्ञ सहयोग करेंगे। सेमिनार में उन्हें अलग-अलग मोटे अनाजों के पोषक तत्वों और स्वास्थ्य संबंधी उपयोगिता की जानकारी दी जाएगी। वहीं, कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से प्रदर्शनी लगाकर ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदो, कुटकी, सांवा और चीना जैसे अनाजों की खूबियां बताई जाएंगी।

500 से 700 साल पहले खूब होती थी मोटे अनाज की खेती डा. महक सिंह ने बताया कि लंबे समय से देश में मोटे अनाज की खेती बड़े पैमाने पर होती आ रही है। हालांकि, किसानों को इन फसलों का बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता था और इनके पोषण महत्व को लेकर भी जागरूकता कम थी। धीरे-धीरे किसानों ने इनकी खेती कम कर दी। उन्होंने बताया कि पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण इन्हें सुपरफूड भी कहा जाता है। अब किसानों के बीच इनकी खेती को लेकर रुचि बढ़ रही है। डा. सिंह के अनुसार, मोटे अनाज का नियमित सेवन आमजन को बेहतर पोषण देने में मददगार हो सकता है।