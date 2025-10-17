बुलडोजर की सियासत कर गलत तरीके से शक्ति प्रदर्शन: मौलाना मदनी, 'आई लव मुहम्मद' पर कह दी बड़ी बात

जागरण संवाददाता, कानपुर। जगह-जगह बुलडोजर चल रहे हैं। मस्जिदों को गिराया जा रहा है। अजान की आवाज को कम किया जा रहा है। गलत तरीके से ताकत का मुजाहिरा (प्रदर्शन) किया जा रहा है। देश में इस तरह की सियासत की जा रही है।

इसके जवाब में मुस्लिम पैगंबर-ए-इस्लाम की शिक्षा पर अमल करते हुए लोगों के बीच मोहब्बत व इंसानियत का संदेश दें। इस्लाम की सही तस्वीर पेश कर नफरत के पहाड़ों को रेजा-रेजा कर दें। ये बातें जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने गुरुवार को परेड ग्राउंड में आयोजित तहफ्फुज खत्म-ए-नुबूव्वत कान्फ्रेंस में कहीं।

उन्होंने कहा कि यह मोहब्बत नहीं है कि बाजार में आई लव मोहम्मद लिखकर लगा दिया। जिस किसी को पैगंबर-ए-इस्लाम से मोहब्बत है, वह उनकी सीरत (व्यक्तित्व) को अपनी जिंदगी में उतारे। नफरत के इस दौर में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की सहायता करें।

नफरत के दरख्त (पेड़) खड़े करने वाली फिरकापरस्त ताकतों को मोहब्बत का संदेश देकर अपने व्यक्तित्व से आइना दिखाएं। उन्होंने कहा कि हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई की तरह रहते हुए नफरत की सियासत पर थूक दें। एक दूसरे सुख-दुख में शिरकत करें।