संवाद सहयोगी, बिधनू(कानपुर)। वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होते ही नौबस्ता-सागर हाईवे पर यातायात का दबाव नजर आने लगा है। शुक्रवार को शाम आठ बजे से लगा जाम शनिवार सुबह 10 बजे तक राहगीरों को दर्द देता रहा हैं। नौबस्ता गल्लामंडी समाधि पुलिया से हड़हा गांव तक 12 किलोमीटर वाहनों की कतार लग गई।

करीब 12 घंटे तक हाईवे पर फंसे वाहन सवार निकलने के लिए जूझते रहे। रातभर हाईवे पर वाहन रेंगते रहे और पुलिस की मशक्कत के बावजूद लोगों को समय रहते राहत नहीं मिल सकी। जिसकी वजह से कई दूल्हे बरात लेकर दुल्हन के दरवाजे देरी से पहुंचे।



तेज सहालग की वजह से शुक्रवार शाम से ही हाईवे पर भारी वाहनों के साथ अन्य गाड़ियों का दबाव बढ़ने लगा था। कुछ ही देर में वाहनों की कतार लंबी होती चली गई। रात आठ बजे से हाईवे किनारे स्थित एक दर्जन से ज्यादा गेस्ट हाउस के बाहर अगवानी और बरातियों की भीड़ ने स्थित और विकराल कर दी।