    मॉकड्रिल: आंतकियों ने दो लोगों को गन प्वाइंट पर लेकर फैलाई दहशत, पुलिस कमांडो ने 12 मिनट में पलट दिया गेम

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:06 PM (IST)

    माकड्रिल में आतंकियों ने दो लोगों को बंदूक दिखाकर डराया, पर पुलिस कमांडो ने तुरंत कार्रवाई की। सिर्फ 12 मिनट में कमांडो ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। पुलिस की तेज़ी से आतंकियों की दहशत फैलाने की योजना विफल हो गई।

    जागरण संवाददाता, कानपुर : डीसीपी मुख्यालय एसएम कासिम सिद्दकी ने गुरुवार दोपहर जेड स्क्वायर माल में माकड्रिल कराई। इसमें सुरक्षा में चूक की वजह से दो आतंकी जेड स्क्वायर में घुस जाते हैं और घूमने आए अनुराधा और राहुल को गन प्वाइंट में ले लेते हैं। यह देख माल में चीख पुकार मचने लगती है।

    कुछ ही देर में डीसीपी मुख्यालय, एडीसीपी डा. अर्चना सिंह, इंस्पेक्टर कोतवाली जगदीश पांडेय व एटीएस का प्रशिक्षण लिए पुलिस के कमांडो पहुंच गए। माल परिसर में प्रवेश द्वार पर स्मोक फायर करते हैं और चारो तरफ धुंध छा जाती है।

    इसका फायदा उठा कमांडो व अधिकारी अंदर घुसे और आतंकियों को दबोच लिया। माकड्रिल देख माल में आए लोगों का कहना था कि ऐसा लगा कि सच में आतंकी पकड़े गए हैं।