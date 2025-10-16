मॉकड्रिल: आंतकियों ने दो लोगों को गन प्वाइंट पर लेकर फैलाई दहशत, पुलिस कमांडो ने 12 मिनट में पलट दिया गेम

जागरण संवाददाता, कानपुर : डीसीपी मुख्यालय एसएम कासिम सिद्दकी ने गुरुवार दोपहर जेड स्क्वायर माल में माकड्रिल कराई। इसमें सुरक्षा में चूक की वजह से दो आतंकी जेड स्क्वायर में घुस जाते हैं और घूमने आए अनुराधा और राहुल को गन प्वाइंट में ले लेते हैं। यह देख माल में चीख पुकार मचने लगती है।

कुछ ही देर में डीसीपी मुख्यालय, एडीसीपी डा. अर्चना सिंह, इंस्पेक्टर कोतवाली जगदीश पांडेय व एटीएस का प्रशिक्षण लिए पुलिस के कमांडो पहुंच गए। माल परिसर में प्रवेश द्वार पर स्मोक फायर करते हैं और चारो तरफ धुंध छा जाती है।