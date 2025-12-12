Language
    महाठग रवींद्रनाथ सोनी की 22 करोड़ की संपत्ति का लगा सुराग, दिल्ली-गुरुग्राम से लेकर दुबई तक फैला है साम्राज्य

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    महाठग रवींद्रनाथ सोनी खुद को कंगाल बता रहा था, लेकिन जांच में उसके पास 22 करोड़ रुपये की संपत्ति और कई खातों में बड़ी रकम पाई गई। उसके पास दिल् ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। महाठग रवींद्रनाथ सोनी खुद को कंगाल बता रहा है, लेकिन जांच में उसके पास 22 करोड़ की संपत्ति निकली है। कई खातों में बड़ी रकम होने की भी बात सामने आई है। उसके पास दिल्ली, गुरुग्राम और दुबई में अपार्टमेंट, महंगे इलाकों में दुकानें और बैंक खातों में लाखों की रकम होने की जानकारी मिली है। इस संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। वहीं, रवींद्रनाथ के देहरादून स्थित घर में एसआइटी ने गुरुवार को छानबीन की।

    वहां कोई दस्तावेज नहीं मिला है। इस बीच दुबई की जांच एजेंसियों ने कानपुर की पुलिस संपर्क किया है। वहां की एक टीम शनिवार को यहां आ सकती है। दिल्ली के मालवीय नगर निवासी रवींद्रनाथ सोनी ने दुबई में बैठकर भारत, नेपाल, जापान, फ्रांस, अमेरिका समेत लगभग 10 देशों के लोगों से 970 करोड़ से ज्यादा की ठगी की थी।

    मंगलवार को पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया था। एसआइटी ने उसे पीड़ितों के सामने पांच घंटे तक 100 से ज्यादा सवाल पूछे। बयानों में उसने अपनी पांच कंपनियों और चार साझेदारों हितेश, विभाश, धरवेश और गुरमीत के नाम बताए। इन कंपनियों में लोगों से मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया जाता था। एसआइटी ने चारों को नोटिस भेज बयान के लिए बुलाया है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि रवींद्रनाथ के पास ओमेक्स करोलबाग में छह करोड़ रुपये के दो फ्लैट, चांदनी चौक ओमेक्स में 65 लाख रुपये की वर्चुअल शाप मिली हैं।

    साइबर कम वर्चुअल की दो शाप मिली

    इसके अलावा गुरुग्राम में तीन करोड़ का एक फ्लैट, एमथ्रीएम के साथ ढाई करोड़ का अपार्टमेंट, ह्वाइट लाइन डेवलपर्स में एक करोड़ अपार्टमेंट के अलावा अगल-अगल स्थानों पर छह करोड़ रुपये के चार अपार्टमेंट और एक करोड़ रुपये कीमत की साइबर कम वर्चुअल की दो शाप मिली हैं। दुबई के महंगे इलाके में स्थित इमार जबील अपार्टमेंट में भी रवींद्र का एक अपार्टमेंट मिला है, जिसकी कीमत सात करोड़ रुपये आंकी गई है।

    यही नहीं, दुबई के एक बैंक में 7.5 लाख दिरहम, यूएई के स्क्वायर यार्ड कंपनी में 70 हजार दिरहम के बांड और दुबई में एक अन्य बैंक खाते में 1.43 लाख दिरहम जमा मिले हैं।

    पुलिस को मिली साथियों की फोटो

    पुलिस आयुक्त ने बताया कि रवींद्रनाथ सोनी के कुछ साथियों की तस्वीरें भी मिल गई हैं। पुलिस ने इन्हें सार्वजनिक भी कर दिया है। एक फोटो रवींद्र की सबसे करीबी सहयोगी गुरमीत की है। दूसरी सूरज जुमानी की है और हाथ में सोने के कई बिस्किट लिए है।

    तीसरी फोटो शास्वत की है, जो डालर की गड्डियों के साथ है। एक वीडियो प्रचलित है, जिसमें रेसलर खली दिखाई दे रहे हैं। हालांकि खली कह चुके हैं कि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।