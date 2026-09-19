Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

Kanpur Double Suicide Case: महाराजपुर में पेड़ पर एक ही साड़ी से लटके मिले महिला व युवक के शव, प्रेमी युगल होने की आशंका

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Published: Sat, 19 Sep 2026 01:54 PM (IST)

कानपुर के महाराजपुर स्थित सुभौली गांव में रेलवे लाइन किनारे एक पेड़ से महिला और युवक के शव फंदे से ...और पढ़ें

News Article Hero Image

HighLights

  1. महाराजपुर के सुभौली गांव में पेड़ पर लटके मिले शव

  2. एक ही साड़ी के दो फंदों से लटके थे दोनों के शव

  3. पुलिस प्रेमी युगल होने की आशंका पर कर रही है जांच

जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर के सुभौली गांव के पास रेलवे लाइन किनारे महिला व युवक के शव पेड़ पर फंदे से लटकते मिले। शनिवार दोपहर जब उधर से लोग निकले तब घटना की जानकारी हुई। बबूल के पेड़ पर एक ही साड़ी के दोनो छोर पर अलग - अलग फंदे बनाकर दोनो के शव लटके मिले हैं।

आशंका व्यक्त की जा रही है कि दोनो प्रेमी व प्रेमिका हैं। दोनो की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान के प्रयास कर रही है। घटनास्थल के पास से 25 सौ रुपये मिलने की जानकारी ग्रामीणों ने दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।