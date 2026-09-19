Kanpur Double Suicide Case: महाराजपुर में पेड़ पर एक ही साड़ी से लटके मिले महिला व युवक के शव, प्रेमी युगल होने की आशंका

जागरण संवाददाता, कानपुर। महाराजपुर के सुभौली गांव के पास रेलवे लाइन किनारे महिला व युवक के शव पेड़ पर फंदे से लटकते मिले। शनिवार दोपहर जब उधर से लोग निकले तब घटना की जानकारी हुई। बबूल के पेड़ पर एक ही साड़ी के दोनो छोर पर अलग - अलग फंदे बनाकर दोनो के शव लटके मिले हैं।

आशंका व्यक्त की जा रही है कि दोनो प्रेमी व प्रेमिका हैं। दोनो की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान के प्रयास कर रही है। घटनास्थल के पास से 25 सौ रुपये मिलने की जानकारी ग्रामीणों ने दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।