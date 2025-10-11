Language
    लेखपाल के प्लॉट पर कब्जा किया, फिर खाली करने के लिए मांगी 10 लाख की रंगदारी, मुकदमा दर्ज

    By Sarvesh Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:07 PM (IST)

    बिधनू में एक लेखपाल के प्लाट पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने प्लाट खाली करने के लिए दस लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी। पुलिस ने लेखपाल की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    जागरण संवाददाता, बिधनू। सेन पश्चिम पारा बूढ़पुर मछरिया स्थित लेखपाल के प्लाट पर एक दर्जन लोगों ने कब्जा कर लिया। विरोध करने पर लेखपाल को जान से मारने की धमकी देने के साथ प्लाट से कब्जा छोड़ने के लिए दस लाख की रंगदारी मांगी है। आरोपित के खिलाफ बिधनू, नौबस्ता और सेन पश्चिम पारा में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पीड़ित लेखपाल की तहरीर पुलिस ने गुरुवार को मुकदमा दर्ज किया है।

    गल्लामंडी कुंजविहार निवासी लेखपाल शैलेन्द्र कुमार ने बताया कि वह वर्तमान में घाटमपुर तहसील क्षेत्र में कार्यरत हैं। लेखपाल के मुताबिक, उनके पिता रमेश चंद्र ने मछरिया बूढ़पुर स्थित आरजी संख्या 1873 में 300 वर्ग गज का प्लाट क्रय किया था।

    इसका कब्जा व अभिलेखों में स्वामित्व पिता रमेश चंद्र के नाम दर्ज है। वर्ष 2020 में पड़ोसी गोविंद पाल ने भाई आयुष पाल समेत एक दर्जन लोगों के साथ प्लाट पर कब्जा कर लिया था। विरोध करने पर साथियों समेत घर में घुसकर मारपीट की थी। आरोप है कि बीती 6 सितंबर को गोविंद साथियों संग घर आया और पिता से दस लाख की रंगदारी देने पर प्लाट कब्जा मुक्त करने की बात कही। साथ ही बिना रंगदारी दिए प्लाट की ओर जाने पर लेखपाल को जान से मारने की धमकी भी दी। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि लेखपाल की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है। साथ ही आरोपित गोविंद के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है।