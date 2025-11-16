Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लड्डू गोपाल को ट्रेन में भूल गई महिला, घर पहुंची तो आया याद; RPF के जवान ने भक्त से मिलाया

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:00 PM (IST)

    बांदा में एक महिला महाकौशल एक्सप्रेस से यात्रा करते समय अपने लड्डू गोपाल की टोकरी रेलवे स्टेशन पर भूल गई। रेलवे कर्मचारियों ने टोकरी को आरपीएफ थाने में जमा करा दिया, जहाँ लड्डू गोपाल ने रात भर अपने भक्त का इंतजार किया। सुबह, महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह स्टेशन पर वापस आई, जहाँ उसे पता चला कि उसकी टोकरी थाने में है। थाने से उसे उसके लड्डू गोपाल वापस मिल गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बांदा। महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन से आई महिला लड्डू गोपाल की टोकरी स्टेशन में छोड़कर घर चली गई। रेलवे कर्मियों ने लड्डू गोपाल आरपीएफ थाने में दे दिए।

    इससे भगवान को रात भर थाने में रहकर अपने भक्त के आने का इंतजार करना पड़ा। उधर महिला भी अपने लड्डू गोपाल के स्टेशन में छूटने से परेशान रही। थाने जाने पर आरपीएफ ने उन्हें लड्डू गोपाल वापस किया।

    बांदा के खुटला मुहल्ला निवासी आकृति धुरिया पत्नी रविशंकर अपने स्वजन के साथ दिल्ली से महाकौशल एक्सप्रेस से रेलवे स्टेशन पर रात साढ़े 11 बजे आई थीं। जहां ट्रेन से सामान नीचे उतारने के साथ उनकी लड्डू गोपाल व पूजन सामग्री से भरी टोकरी भूल से रेलवे स्टेशन में ही छूट गई। महिला स्टेशन से स्वजन के साथ घर चली गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब उसे लड्डू गोपाल खोने की जानकारी हुई तो वह परेशान हो गई। वह सुबह दोबारा भगवान खोजने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचीं। जहां उन्हें बताया गया कि एक टोकरी आरपीएफ थाने में दी गई है। इससे वह महिला थाने पहुंची। जहां थाना निरीक्षक सुरुचि ने संभाल कर रखी गई। लड्डू गोपाल की टोकरी आकृति को वापस लौटा दी। इससे महिला अपने भगवान लेकर वापस घर चली गई।

     

    रात भर थाने में रहे लड्डू गोपाल, ट्रेन में छोड़ी टोकरी तो 