लड्डू गोपाल को ट्रेन में भूल गई महिला, घर पहुंची तो आया याद; RPF के जवान ने भक्त से मिलाया

जागरण संवाददाता, बांदा। महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन से आई महिला लड्डू गोपाल की टोकरी स्टेशन में छोड़कर घर चली गई। रेलवे कर्मियों ने लड्डू गोपाल आरपीएफ थाने में दे दिए।

इससे भगवान को रात भर थाने में रहकर अपने भक्त के आने का इंतजार करना पड़ा। उधर महिला भी अपने लड्डू गोपाल के स्टेशन में छूटने से परेशान रही। थाने जाने पर आरपीएफ ने उन्हें लड्डू गोपाल वापस किया।

बांदा के खुटला मुहल्ला निवासी आकृति धुरिया पत्नी रविशंकर अपने स्वजन के साथ दिल्ली से महाकौशल एक्सप्रेस से रेलवे स्टेशन पर रात साढ़े 11 बजे आई थीं। जहां ट्रेन से सामान नीचे उतारने के साथ उनकी लड्डू गोपाल व पूजन सामग्री से भरी टोकरी भूल से रेलवे स्टेशन में ही छूट गई। महिला स्टेशन से स्वजन के साथ घर चली गई।