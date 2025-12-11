KIT में छात्रों ने किया हंगामा, नारेबाजी कर पढ़ाई की ठप; पुलिस ने खदेड़ा

संवाद सहयोगी, महाराजपुर। महाराजपुर के रूमा स्थित कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी में गुरुवार को छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ उतर आए। पूरे दिन छात्रों का हंगामा चलता रहा। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद व हाय-हाय के नारे लगाते हुए विरोध में छात्र हाईवे जाम करने पहुंच गए। कॉलेज के बाहर निकलकर सड़क पर जैसे ही छात्र-छात्राओं का हुजूम पहुंचा तो पुलिस ने सभी को खदेड़ा। सभी छात्र कॉलेज के अंदर घुस गए।

छात्रों का आरोप है कि प्रवेश के समय कॉलेज प्रबंधन ने झूंठ बोलकर गुमराह किया। कॉलेज प्रबंधन ने कहा था कि कॉलेज आटोनोमस है, लेकिन अब पता चल रहा कि ऐसा नहीं है। अन्य आरोप भी छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ लगाए।

केआईटी में गुरुवार सुबह कॉलेज खुलने के बाद छात्र आक्रोशित होकर आंदोलन करने लगे। सभी कक्षाएं ठप कराकर छात्र-छात्राएं बाहर निकल आए। नारेबाजी व हंगामा करने लगे। बीटेक व एमबीए पहले व द्वितीय वर्ष के छात्रों का आरोप है कि प्रवेश के समय कॉलेज प्रबंधन ने कहा था कि कॉलेज आटोनोमस है। परीक्षा भी कॉलेज में होगी और कॉपियां भी कॉलेज में ही जांची जाएंगी।

छात्रवृत्ति व प्लेसमेंट का भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब आटोनोमस न होकर एकेटीयू से संबंद्ध बताया जा रहा है। जिसके चलते परीक्षा भी दूसरे कॉलेज में होगी। कॉपियां भी दूसरे केंद्र में जांची जाएंगी। परीक्षा भी 30 नंबरों की जगह 70 की होगी।