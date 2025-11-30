Language
    'SIR का विरोध करने वालों को जनता 2027 में सबक सिखाएगी', विपक्ष के नेताओं को केशव मौर्य का जवाब

    By Rajeev Saxena Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 02:37 PM (IST)

    कानपुर में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसआईआर का विरोध करने वालों को जनता 2027 में सबक सिखाएगी। उन्होंने मतदाता सूची में सुधार की बात कही। मौर्य ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और भाजपा के अभियान पर जोर दिया। उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रीय महामंत्र बताया।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा कि जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जनता उन्हें 2027 में सबक सिखा देगी।

    उन्होंने कहा कि अगर कोई घुसपैठिया मतदाता सूची में किसी तरह अपना नाम शामिल कराने में सफल हो गया है तो उसका नाम बाहर करके, हमारे 18 वर्ष के नए मतदाता का नाम अगर उसमें शामिल किया जाता है तो यह अच्छा है।

    वह साकेत नगर में विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक के यहां उनके भाई के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। वह शहर में सीएसजेएमयू के कुलपति विनय पाठक और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेई के यहां वैवाहिक समारोह में भी शामिल हुए।

    पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अभियान में लगी हुई है । कुछ लोग अनावश्यक रूप से माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।

    जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद असद मदनी के बयान पर उन्होंने कहा कि उनकी दुकान हमेशा चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। वंदे मातरम राष्ट्रीय महामंत्र है और इसके उच्चारण मात्र से एक अलग ऊर्जा मिलती है।

    इसकी गूंज से ही अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए थे और हमारे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसमें अपना योगदान दिया है। उन्होंने मदनी को लेकर ज्यादा टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।