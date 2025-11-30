'SIR का विरोध करने वालों को जनता 2027 में सबक सिखाएगी', विपक्ष के नेताओं को केशव मौर्य का जवाब

जागरण संवाददाता, कानपुर। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कहा कि जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, जनता उन्हें 2027 में सबक सिखा देगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई घुसपैठिया मतदाता सूची में किसी तरह अपना नाम शामिल कराने में सफल हो गया है तो उसका नाम बाहर करके, हमारे 18 वर्ष के नए मतदाता का नाम अगर उसमें शामिल किया जाता है तो यह अच्छा है।

वह साकेत नगर में विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक के यहां उनके भाई के निधन के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। वह शहर में सीएसजेएमयू के कुलपति विनय पाठक और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेई के यहां वैवाहिक समारोह में भी शामिल हुए।