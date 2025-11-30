'जानबूझ कर देश का माहौल बिगाड़ रहे', मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर केशव मौर्य का रिएक्शन

जागरण संवाददाता, कानपुर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को यहां कहा कि जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी राष्ट्र विरोधी बातें करके जानबूझ कर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वह विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक के आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।

मदनी को लेकर उन्होंने कहा कि वह अपनी दुकानें चलाने के लिए देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं लेकिन अब उनकी दुकानें चलने वाली नहीं है। वंदेमातरम् को लेकर उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय महामंत्र है। इसके उच्चारण मात्र से ही एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। इसकी गूंज से अंग्रेज भारत छोड़ गए थे।

देश के बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदेमातरम् के लिए बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश का हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नाम मतदाता सूची में एक जगह दर्ज हो। अगर किसी घुसपैठिए का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया है तो उसका नाम हटाया जाए। साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए।

उनके मुताबिक कुछ लोग अनावश्यक रूप से एसआइआर का विरोध कर रहे हैं, जनता 2027 के चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। एमएलसी अरुण पाठक के भाई के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद वह सीएसजेएमयू के कुलपति विनय पाठक के बेटे की शादी में शामिल हुए।