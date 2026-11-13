कानपुर में AI करेगा बकाया बिजली बिल की वसूली, 87.54 करोड़ के बकाएदारों को जाएगी काल

जागरण संवाददाता, कानपुर। उपभोक्ताओं को बिल अदा करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए केस्को की आइटी सेल ने 'एआइ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकादा कालिंग सिस्टम' विकसित किया है, जो सोमवार से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होने जा रहा है। इसमें शुरुआत में ही उन 20 हजार उपभोक्ताओं को जोड़ा है, जिन पर लंबे समय से बिजली बिल बाकी है।

साफ्टवेयर आधारित कालिंग के लिए चिह्नित हुए उपभोक्ताओं पर कुल 87.54 करोड़ रुपये बिल बकाया है। अधिशासी अभियंता (आइटी) सर्वेश पांडेय ने बताया कि एआइ आधारित यह सिस्टम बकाएदारों को आटोमेटेड काल के जरिए न केवल बकाया राशि की याद दिलाएगा, बल्कि भुगतान के विभिन्न विकल्पों की जानकारी भी देगा और बाधाओं को सुलझाने में सहायक होगा।

अभियंता ने बताया कि इस नई आधुनिक व्यवस्था का उद्देश्य बकाएदार उपभोक्ताओं से संवाद स्थापित करना, बिल भुगतान में दिक्कतों को समझना और उन्हें समय पर बिल जमा करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि इसी महीने कालिंग के लिए 20 हजार बकाएदार चिह्नित हुए हैं। प्रत्येक काल ढाई से तीन मिनट की रखी गई है, इसके बाद काल स्वत: डिस्कनेक्ट हो जाएगी। एक काल पर आठ रुपये तक खर्च आ रहा है। इस तरह केस्को 87.54 करोड़ बकाया वसूलने को कालिंग सिस्टम पर 1.60 लाख रुपये खर्च कर रहा है।