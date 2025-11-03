20 बीघा जमीन पर बिना लेआउट हो रही अवैध प्लॉटिंग पर KDA ने चलाया बुलडोर, बिरोध करने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक

जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी अभियान तेज किया है। कानपुर देहात में ग्राम बारा कानपुर झांसी हाईवे के पास बिना लेआउट 20 बीघा जमीन पर विकसित हो रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान विरोध करने वालों को पुलिस ने खदेड़ दिया।

उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल के आदेश पर माती के प्रवर्तन प्रभारी संदीप मोदनवाल की अगुवाई में राशिद द्वारा आराजी संख्या-924, 929 व 931 ग्राम-बारा, कानपुर, झासी हाईवे के किनारे 20 बीघा जमीन पर बिना ले आउट के हो रही प्लाटिंग बैकहो लोडर से ध्वस्त कराई गई।