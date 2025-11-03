20 बीघा जमीन पर बिना लेआउट हो रही अवैध प्लॉटिंग पर KDA ने चलाया बुलडोर, बिरोध करने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक
कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) ने 20 बीघा जमीन पर बिना लेआउट के हो रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। केडीए की टीम ने मौके पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को गिरा दिया। विरोध करने वालों को पुलिस ने सख्ती से हटाया। केडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ भी अभियान तेज किया है। कानपुर देहात में ग्राम बारा कानपुर झांसी हाईवे के पास बिना लेआउट 20 बीघा जमीन पर विकसित हो रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान विरोध करने वालों को पुलिस ने खदेड़ दिया।
उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल के आदेश पर माती के प्रवर्तन प्रभारी संदीप मोदनवाल की अगुवाई में राशिद द्वारा आराजी संख्या-924, 929 व 931 ग्राम-बारा, कानपुर, झासी हाईवे के किनारे 20 बीघा जमीन पर बिना ले आउट के हो रही प्लाटिंग बैकहो लोडर से ध्वस्त कराई गई।
ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान अवर अभियंता रमाकान्त मौजूद रहे। साथ ही शहर से जुड़े बिठूर, गंगा बैराज, रूमा समेत अन्य जगह हो रही अवैध प्लाटिंग चिह्नित की गई हैं। बिना नक्शे के हो रहे निर्माणों को भी चिह्नित करके नोटिस दी जा रही है और कई सील किए गए हैं।
