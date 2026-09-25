कसारा स्टेशन पर ब्लॉक: कानपुर सेंट्रल स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनें प्रभावित, मार्ग और समय में बदलाव

जागरण संवाददाता, कानपुर। मध्य रेलवे के मुंबई मंडल में कल्याण-इगतपुरी रेलखंड के कसारा स्टेशन पर तीसरी लाइन से संबंधित कार्य के लिए ट्रैफिक एवं पावर ब्लाक लिया जाएगा। इसके चलते कानपुर होकर गुजरने वाली छह ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन करने के साथ ही छह ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। यह व्यवस्था नौ से 23 अक्टूबर तक अलग-अलग तारीखों में रहेगी।

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डा. शिवम शर्मा ने बताया कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर, सीतापुर और छपरा जाने वाली ट्रेनों के निकलने के समय में बदलाव किया गया है। वहीं, गोरखपुर से मुंबई और लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेनों को भी परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा।

बताया कि ट्रेन नंबर 22538 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस नौ अक्टूबर को निर्धारित समय रात 12:35 बजे के स्थान पर सुबह 4:30 बजे रवाना होगी। 18 अक्टूबर को रात 2:45 बजे और 21, 22 व 23 अक्टूबर को रात 3:30 बजे प्रस्थान करेगी।