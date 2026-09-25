कानपुर के 60 होटल-रेस्त्रां में छापेमारी, माल रोड में 'काके की हट्टी' में वेज-नावेज एक ही फ्रीजर में, लाइसेंस निलंबित

जागरण संवाददाता, कानपुर। होटल या रेस्टोरेंट में चमकता हुआ माहौल, सजी हुई मेज और आकर्षक तरीके से परोसी गई थाली देखकर अगर आप भोजन को सुरक्षित मान लेते हैं तो सावधान हो जाइए। शहर में लखनऊ से आई खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक साथ 60 होटल और रेस्त्रां में छापेमारी करके जांच की। इस दौरान कई प्रतिष्ठानों में ऐसी गंभीर कमियां मिलीं, जो सीधे ग्राहकों के स्वास्थ्य से जुड़ी हैं।

कहीं एक्सपायरी खाद्य सामग्री का इस्तेमाल और भंडारण मिला तो कहीं कच्चा मांस खुले में रखा था। कई जगह शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक ही फ्रीजर में रखे मिले। खराब स्वच्छता, कीटों की मौजूदगी और ड्रेनेज की बदहाल व्यवस्था मिली। जांच के बाद पांच के लाईसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई। वहीं ठीक चार दिन पर 21 सितंबर को शहर के अलग-अलग माल के 52 रेस्त्रां में छापेमारी करके 10 को बंद कराने की कार्रवाई हो चुकी है।

लखनऊ से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरूवार शाम से शुक्रवार दोपहर तक शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की जांच की। टीमों ने ज्यादातर बड़े होटलों के किचेन और वहां रखीं खाद्य सामग्री की जांच की। माल रोड स्थित काके की हट्टी रेस्टोरेंट में जांच के दौरान एक्सपायरी खाद्य पदार्थों के प्रयोग किया जा रहा था। परिसर में स्वच्छता और सैनिटरी व्यवस्था बेहद खराब मिली। कीटों की मौजूदगी के साथ ही गंदे पानी का जमाव भी मिला। सबसे गंभीर बात यह रही कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक ही फ्रीजर में रखे मिले। टीम ने जांच के बाद लाईसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की।

हर्ष नगर स्थित एक होटल में एक्सपायरी वेज और नानवेज खाद्य सामग्री का भंडारण मिला। जांच में इन खाद्य पदार्थों को ग्राहकों को परोसे जाने की पुष्टि हुई। सर्विंग एरिया की स्वच्छता खराब मिली। निरीक्षण के दौरान टीम के साथ सहयोग नहीं करने की बात भी सामने आई। जिसके बाद किचेन को सील करने के साथ ही लाईसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई।

कल्याणपुर आवास विकास स्थित द डाइनिंग हाउस में स्वच्छता की स्थिति खराब मिली। वेज और नानवेज खाद्य पदार्थों को अलग रखने की व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं थी। फ्रीजर की सफाई भी संतोषजनक नहीं मिली। विभाग ने सुधार सूचना जारी कर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है।