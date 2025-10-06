सुहागिनों की कलाइयों पर खनकेंगी पंजाब और जयपुर की चूड़ियां, करवा चौथ में बढ़ी डिमांड
औरैया में करवाचौथ की तैयारी में सुहागिनें जुटी हैं जिससे चूड़ी बाजार में रौनक है। महिलाएं लहंगे और साड़ियों से मैचिंग करती चूड़ियां पसंद कर रही हैं। इस बार पंजाबी चूड़ा और जरकन की चूड़ियां खूब बिक रही हैं। सोशल मीडिया से डिजाइन देखकर महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। पहले फिरोजाबाद की चूड़ियां ही मिलती थीं पर अब जयपुर और पंजाब की चूड़ियों की मांग बढ़ गई है।
जागरण संवाददाता, औरैया । करवाचौथ को लेकर सुहागिनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसके चलते सजने संवरने के सामानों की खूब बिक्री हो रही है। चूड़ी बाजार में भी रौनक दिखाई दे रही है। महिलाओं को साड़ी व लहंगे की मैचिंग की चूड़ियां पसंद कर रही हैं। करवाचौथ पर पंजाब व जयपुर की जरकन व गोल्डन की चूड़ियां सुहागिनों की कलाइयों पर खनकेंगी।
शृंगार में चूड़ियों का विशेष महत्व
इंटरनेट मीडिया से डिजाइनें पसंद कर रहीं महिलाएं
करवाचौथ पर अधिकांश महिलाएं मैचिंग की चूड़ियां ही खरीद रही हैं। जयपुर की महंगी चूड़ियां महिलाओं को अधिक पसंद आ रही हैं। कुछ महिलाएं टीवी कलाकार व अभिनेत्रियों द्वारा सीरियल में पहनी गईं चूड़ियों का स्क्रीन शाट लेकर आ रही हैं। - अर्जुन दयाल, चूड़ी विक्रेता
पहले इस त्योहार पर केवल फिरोजाबाद से आने वाली चूड़ियां ही बिकती थीं। लेकिन अब जयपुर व पंजाब की चूड़ियों की अधिक मांग हो गई है। पंजाबी चूड़ा महिलाओं को सबसे अधिक पसंद आ रहा है। - डब्बू लक्ष्कार, चूड़ी विक्रेता
