रेलकर्मी पति को छुट्टी नहीं मिली तो पत्नी ने स्टेशन पर ही मनाया करवा चौथ, अब वीडियो हो रहा Viral

जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलकर्मी ने ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिलने के कारण करवाचौथ पर पत्नी को सेंट्रल स्टेशन पर ही बुलाकर व्रत तुड़वाया। इसका वीडियो प्रचलित हुआ है। वीडियो प्लेटफार्म संख्या चार व पांच का बताया जा रहा है।

हालांकि, दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है। सेंट्रल स्टेशन पर कार्यरत रेलकर्मी महेश चंद्र ने छुट्टी नहीं मिलने के कारण पत्नी को पांच किलोमीटर दूर घर से बुलाया।

स्टेशन पर ड्यूटी के साथ ही अपने घर का फर्ज भी निभाया। त्योहार पर स्टेशन पर अधिक भीड़ होने के कारण छुट्टी नहीं मिली थी। जीआरपी सेंट्रल स्टेशन थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह ने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है।