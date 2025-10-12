Language
    रेलकर्मी पति को छुट्टी नहीं मिली तो पत्नी ने स्टेशन पर ही मनाया करवा चौथ, अब वीडियो हो रहा Viral

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:32 PM (IST)

    कानपुर में एक रेलकर्मी को करवाचौथ पर छुट्टी नहीं मिली, तो उसने अपनी पत्नी को सेंट्रल स्टेशन पर बुलाकर व्रत तुड़वाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्टेशन पर त्योहार के कारण भीड़ अधिक थी, जिसके चलते उसे छुट्टी नहीं मिल पाई थी। जीआरपी का कहना है कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलकर्मी ने ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिलने के कारण करवाचौथ पर पत्नी को सेंट्रल स्टेशन पर ही बुलाकर व्रत तुड़वाया। इसका वीडियो प्रचलित हुआ है। वीडियो प्लेटफार्म संख्या चार व पांच का बताया जा रहा है।

    हालांकि, दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है। सेंट्रल स्टेशन पर कार्यरत रेलकर्मी महेश चंद्र ने छुट्टी नहीं मिलने के कारण पत्नी को पांच किलोमीटर दूर घर से बुलाया।

    स्टेशन पर ड्यूटी के साथ ही अपने घर का फर्ज भी निभाया। त्योहार पर स्टेशन पर अधिक भीड़ होने के कारण छुट्टी नहीं मिली थी। जीआरपी सेंट्रल स्टेशन थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह ने बताया कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है।

