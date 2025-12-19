CLAT 2026: क्लैट में AIR-15 लाने वाली कानपुर की सान्वी ने बताया- क्या है लक्ष्य? इन्स्पायरिंग स्टोरी
जागरण संवाददाता ,कानपुर। कामन ला एडमिशन टेस्ट (क्लैट) परीक्षा परिणाम में शहर की सान्वी मुसद्दी ने 15वीं रैंक प्राप्त की है। अपने दूसरे प्रयास में शानदार प्रदर्शन करने वाली सान्वी ने बताया कि अपने बाबा स्व. रवि प्रकाश मुसद्दी के सपने को पूरा करना ही लक्ष्य है।
इसके लिए नेशनल यूनिवर्सिटी में प्रवेश का लक्ष्य तय किया था। डिग्री पूरी करने के बाद जज बनना ही लक्ष्य है।
साकेत नगर निवासी सान्वी ने बताया कि एलएलबी और एलएलएम करने वाले मेरे बाबा ने कभी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन वह चाहते थे कि परिवार में यह परंपरा आगे बढ़े।
11वीं में मैंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई शुरू की, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया। परिवार थोड़ा नाराज था, लेकिन अब क्लैट के परिणाम ने सभी की नाराजगी खत्म कर दी।
डा. वीरेंद्र स्वरूप एजूकेशन सेंटर, किदवई नगर से 2024 में 12वीं उत्तीर्ण की और उसी साल क्लैट भी दिया। तब 4000 रैंक आई थी। एक साल रुककर तैयारी की और परिणाम सामने हैं। मेरे पिता राहुल मुसद्दी बिजनेसमैन और मां रितु मुसद्दी घर संभालती हैं। मेरा लक्ष्य अब एनएलयू बेंगलुरु में प्रवेश लेना है।
एआइएलईटी परीक्षा में आर्यन की तीसरी रैंक
कानपुर। नेशनल ला यूनिवर्सिटी, दिल्ली में प्रवेश के लिए आयोजित किए जाने वाले आल इंडिया ला एंट्रेंस टेस्ट (एआइएलईटी) में शहर के किदवई नगर निवासी आर्यन अग्रवाल की तीसरी रैंक आई है। उन्होंने बताया कि डा. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर किदवई नगर के छात्र हैं और इस साल 12वीं की परीक्षा देंगे।
प्रवेश परीक्षा का परिणाम आने के बाद अब बोर्ड परीक्षा का दबाव कम हो गया है। मेरे पिता धर्मेंद्र अग्रवाल व्यापारी और मां दीपिका अग्रवाल घर संभालती हैं। बड़ी बहन आयुषी अग्रवाल इंजीनियरिंग कर रही हैं।
