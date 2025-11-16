ट्रक की टक्कर से 30 मीटर तक घिसटती चली गई बाइक, कानपुर-इटावा हाईवे पर हुए हादसे में 2 की मौत

जागरण संवाददाता, औरैया। कानपुर-इटावा हाईवे पर रात करीब 10 बजे गांव बाकरपुर बौहरा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक 30 मीटर घिसटती चली गई। बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

घायल को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जहां उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक और परिचालक मौके से भाग गए। ट्रक में सवार सवारियों ने बताया कि ट्रक चालक शराब के नशे में था।



कानपुर-इटावा हाईवे पर इटावा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सामने आ रही बाइक में टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची हाईवे एंबुलेंस ने घायल को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।