ट्रक की टक्कर से 30 मीटर तक घिसटती चली गई बाइक, कानपुर-इटावा हाईवे पर हुए हादसे में 2 की मौत
कानपुर-इटावा हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मृत्यु हो गई। एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक 30 मीटर तक घिसटती चली गई। युवकों की शिनाख्त भूप सिंह पुत्र मान सिंह निवासी खरका की मड़ैया के रूप में हुई।
जागरण संवाददाता, औरैया। कानपुर-इटावा हाईवे पर रात करीब 10 बजे गांव बाकरपुर बौहरा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक 30 मीटर घिसटती चली गई। बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
घायल को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जहां उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए थे। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक और परिचालक मौके से भाग गए। ट्रक में सवार सवारियों ने बताया कि ट्रक चालक शराब के नशे में था।
कानपुर-इटावा हाईवे पर इटावा की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने सामने आ रही बाइक में टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची हाईवे एंबुलेंस ने घायल को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
अपराध निरीक्षक सत्यप्रकाश ने बताया कि एक एक युवक की मौके पर मौत हुई, जिसकी शिनाख्त भूप सिंह पुत्र मान सिंह निवासी खरका की मड़ैया के रूप में हुई। जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ा, उसकी शिनाख्त महाराज सिंह पुत्र नाथूराम के रूप में हुई है। घटना की सूचना स्वजन को दी गई है।
