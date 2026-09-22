बधाई हो... Kanpur चिड़ियाघर में दुर्लभ 'साल' प्रजाति के कछुओं के 25 बच्चों का जन्म, मादा ने रेत में छिपाकर रखे थे अंडे

जागरण संवाददाता, कानपुर। चिड़ियाघर दुलर्भ प्रजाति के साल यानी बटागुर कछुओं के 25 बच्चों को जन्म हुआ है। अंडों से बच्चे निकलने के बाद चिड़ियाघर में उत्साह का माहौल है। इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बच्चों की निगरानी की जा रही है। यहां पर नौ वर्ष में पहली बार साल कछुओं का जन्म हुआ है।

चिड़ियाघर में वर्ष 2017 में चंबल से बटागर कछुओं को लाया गया था। इनमें दो नर व 17 मादा थी। इनमें से एक नर को दूसरे चिड़ियाघर भेज दिया गया था। चिड़ियाघर के निदेशक डा. कन्हैया पटेल के निर्देश पर कछुओं के बाड़ों मे रेत की मोटी परत बिछाई गई थी। लगभग दो महीने पहले साल कछुओं के अंडे हुए तो इनकी निगरानी शुरू कर दी गई।