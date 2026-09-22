दुश्मन के रडार को चकमा देने की तैयारी, DRDO-IIT Kanpur में विशेषज्ञों का जानें प्लान

जागरण संवाददाता, कानपुर। दुश्मन के रडार की नजर से रणनीतिक हवाई प्लेटफार्म को बचाने के लिए केवल विमान का आकार बदलना पर्याप्त नहीं है। उसके एंटीना, सतह और विद्युत चुंबकीय व्यवहार को भी इस तरह डिजाइन करना जरूरी है कि रडार को उससे लौटने वाला संकेत कम से कम मिले।

इस चुनौती और इसके तकनीकी समाधान की तलाश में देश के रक्षा विशेषज्ञों ने तीन दिनों तक आईआईटी में मंथन किया। स्टेल्थ एंटीना, कम रडार क्रास-सेक्शन (आरसीएस), पुनर्संयोज्य मेटासर्फेस और उन्नत विद्युत चुंबकीय सामग्री को भविष्य की रणनीतिक हवाई प्रणालियों के लिए अहम तकनीक बताया गया।

आईआईटी के विद्युत अभियंत्रण विभाग और डीआरडीओ -उद्योग-अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (डीआइए-सीओई) की ओर से आयोजित कार्यशाला में डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं समेत आईआईटी, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और उद्योग के करीब 70 विशेषज्ञ शामिल हुए। विशेषज्ञों ने बताया कि किसी वस्तु से रडार की ओर लौटने वाले विद्युत चुंबकीय संकेत की प्रभावशीलता यानी रडार क्रास-सेक्शन जितना कम होगा, सामान्य परिस्थितियों में रडार के लिए उसे पहचानना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए स्टेल्थ तकनीक में एंटीना और अन्य विद्युत चुंबकीय घटकों को भी कम दृश्यता वाली डिजाइन का हिस्सा बनाना महत्वपूर्ण है।

कार्यशाला में पुनर्संयोज्य विद्युतचुंबकीय संरचनाओं और मेटासर्फेस पर विशेष चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कहा कि इन तकनीकों का उद्देश्य विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ संरचना के व्यवहार को आवश्यकता के अनुसार बदलने की क्षमता विकसित करना है। स्टेल्थ तकनीक में एंटीना डिजाइन, उन्नत सामग्री, आरसीएस विश्लेषण और मैन्यूफैक्चरिंग तकनीक को एक साथ विकसित करने की जरूरत है। कार्यशाला के 15 तकनीकी सत्रों के अलावा पैनल चर्चा, उद्योग संवाद और प्रदर्शनी हुई। कार्यशाला में हिस्सा लेने वालों ने आईआईटी की माइक्रोवेव मापन, पीसीबी, एनएम वेव रिसर्च और एयरोस्पेस स्ट्रक्चर्स प्रयोगशालाओं का भ्रमण भी किया।