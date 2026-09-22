कानपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जितेन्द्र प्रताप सिंह का तबादला, महेंद्र सिंह तंवर बने नए डीएम

जागरण संवाददाता, कानपुर। शासन ने सोमवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कानपुर के जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह का तबादला कर दिया। उन्हें निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं कुशीनगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को कानपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।

जितेन्द्र प्रताप सिंह ने 18 जनवरी 2025 को कानपुर के जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला था। शासन ने उन्हें बागपत से कानपुर भेजा था। करीब 20 महीने के कार्यकाल में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में सक्रियता और औचक निरीक्षणों के जरिए अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया।

डीएम के रूप में उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों, विकास कार्यालयों, विद्यालयों और तहसीलों का औचक निरीक्षण कर लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की। हाल के दिनों में भी विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति और सरकारी कार्यालयों में अनियमितताओं पर उन्होंने सख्त रुख अपनाया।

जितेन्द्र प्रताप सिंह इससे पहले राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक भी रह चुके हैं। अब शासन ने उन्हें इसी विभाग में फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। नए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अभी वह कुशीनगर के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे।