जागरण संवाददाता, कानपुर। रूस में पनकी के सोहन पाल को बंधक बना चार हजार डॉलर फिरौती मांगने के मामले में नया मोड़ आ गया है। जांच में पता चला है कि सोहन 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पर नौकरी करने गए थे।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने दूतावास को पत्राचार कराने के साथ ही रूस के एक नागरिक से भी फोन पर संपर्क कर उनके बारे में जानकारी जुटाने को कहा है। सोहन के दोस्त ने भी परिवार को भरोसा दिलाया कि वह 26 नवंबर को रूस जाएगा और आठ फरवरी तक उन्हें साथ लेकर आएगा।

वहीं, बहन ने वीडियो प्रचलित कर भाई का मंगलवार को जन्मदिन होने की जानकारी दी। उन्होंने भाई की वापसी के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। यह है पूरा मामला रतनपुर निवासी 28 वर्षीय सोहन पाल नौकरी के लिए 11 अक्टूबर को रूस गए थे। 15 अक्टूबर को वह मास्को और वहां से यूनला पहुंचे। वहां उन्हें कार चालक का काम करना था। चार नवंबर तक उनकी हर रोज स्वजन से बात हुई, फिर संपर्क टूट गया। इस बीच उन्होंने स्वजन के लिए 46 हजार रुपये भी भेजे।

इस बीच सोहन के दोस्त रोमी के बताए टेलीग्राम अकाउंट सातोशी नाकामोशी के जरिये संपर्क पर सोहन की कुशलता के लिए चार हजार डॉलर मांगे गए। न देने पर युद्ध में भेजने और सिर काटने की धमकी मिली। मामले में सोहन की बहन ने वीडियो जारी कर रोमी पाल समेत तीन लोगों पर आरोप लगाए।

मामले में पुलिस ने रोमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उससे पूछताछ की। खुशबू ने बताया कि रोमी समेत तीन लोग भाई को लखनऊ एयरपोर्ट तक छोड़ने भी गए थे। रोमी ने ही रोहन को ज्यादा वेतन मिलने का झांसा देकर रूस भिजवाया था।