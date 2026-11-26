जागरण संवाददाता कानपुर। अर्मापुर स्थित आर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर (ओएफसी) के ठेका कर्मचारियों ने वेतन घटाने के विरोध में गुरुवार सुबह प्रदर्शन किया। कर्मचारी फैक्ट्री के सामने स्थित पोस्ट आफिस के बाहर जुटे और नई ठेका कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कई साल से उन्हें 750 रुपये प्रतिदिन भुगतान किया जा रहा था, लेकिन नई कंपनी ने ठेका मिलने के बाद अब 600 रुपये रोज देने की बात कही है। यानी रोज 150 रुपये की कटौती होगी।

कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे समय से फैक्ट्री में ठेके पर काम कर रहे हैं। पहले के ठेकेदार उन्हें 750 रुपये प्रतिदिन देते थे। अब 150 रुपये रोज कम भुगतान करने की बात कही जा रही है। कर्मचारियों ने साफ किया कि जब तक पहले की तरह 750 रुपए प्रतिदिन देने की मांग पूरी नहीं होगी, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।