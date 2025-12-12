Language
    चाय पी रहे युवक की कनपटी पर तानी पिस्टल और बोले- 20 लाख का इंतजाम करो या फिर...

    By Surjeet Kumar Tiwari Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:53 PM (IST)

    बर्रा क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने चाय पी रहे एक युवक को पिस्टल तानकर 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी। युवक की असमर्थता जताने पर आरोपियों ने एक घंटे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा में बाइक सवारों ने चाय पी रहे युवक पर पिस्टल लगाते हुए 40 लाख की फिरौती मांगी। पीड़ित के असमर्थता जताने पर उन्होंने कहा कि एक घंटे में 20 लाख रुपये मंगा लो या फिर आत्महत्या कर लो। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों पर पिस्टल लगाकर अगवा करने का मुकदमा दर्जकर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    गुजैनी के वैष्णवी विहार निवासी सुनीता सचान ने बर्रा पुलिस को तहरीर दी कि उनका बेटा प्रियांशु बीती सात दिसंबर की रात बर्रा स्थित मैगी प्वाइंट पर चाय पी रहा था। इस दौरान घाटमपुर के जवाहर नगर निवासी मोनू सचान साथियों के साथ वहां पहुंचा और प्रियांशु के पिस्टल लगा दी। वह और उसका साथी ऋतिक प्रजापति उसे जान से मारने की धमकी देकर बाइक में बैठाकर सुनसान जगह पर ले गए।

    मोनू के साथी हर्षित सचान, शिवम सचान, कृष्णा सैनी, आयुष तिवारी दूसरी बाइक से थे। सुनीता के अनुसार बेटे से मारपीट कर वीडियो भी बनाया। इसके बाद 40 लाख रुपये घर से मंगाने का दबाब बनाने लगे। बेटे ने असमर्थता जताई तो आरोपित ने पिस्टल देकर कहा कि वह आत्महत्या कर ले नहीं तो एक घंटे में 20 लाख रुपये का इंतजाम कर ले।

    किसी तरह वह जान बचाकर वहां से भाग निकला। बर्रा इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार रात घाटमपुर स्थित मोनू के घर पर दबिश दी गई। आहट मिलने पर मोनू समेत सभी छत से कूदकर भागे, जिससे मोनू के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया। वहीं, कृष्णा सैनी भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जेल भेज दिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है।