चाय पी रहे युवक की कनपटी पर तानी पिस्टल और बोले- 20 लाख का इंतजाम करो या फिर...

जागरण संवाददाता, कानपुर। बर्रा में बाइक सवारों ने चाय पी रहे युवक पर पिस्टल लगाते हुए 40 लाख की फिरौती मांगी। पीड़ित के असमर्थता जताने पर उन्होंने कहा कि एक घंटे में 20 लाख रुपये मंगा लो या फिर आत्महत्या कर लो। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों पर पिस्टल लगाकर अगवा करने का मुकदमा दर्जकर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

गुजैनी के वैष्णवी विहार निवासी सुनीता सचान ने बर्रा पुलिस को तहरीर दी कि उनका बेटा प्रियांशु बीती सात दिसंबर की रात बर्रा स्थित मैगी प्वाइंट पर चाय पी रहा था। इस दौरान घाटमपुर के जवाहर नगर निवासी मोनू सचान साथियों के साथ वहां पहुंचा और प्रियांशु के पिस्टल लगा दी। वह और उसका साथी ऋतिक प्रजापति उसे जान से मारने की धमकी देकर बाइक में बैठाकर सुनसान जगह पर ले गए।

मोनू के साथी हर्षित सचान, शिवम सचान, कृष्णा सैनी, आयुष तिवारी दूसरी बाइक से थे। सुनीता के अनुसार बेटे से मारपीट कर वीडियो भी बनाया। इसके बाद 40 लाख रुपये घर से मंगाने का दबाब बनाने लगे। बेटे ने असमर्थता जताई तो आरोपित ने पिस्टल देकर कहा कि वह आत्महत्या कर ले नहीं तो एक घंटे में 20 लाख रुपये का इंतजाम कर ले।