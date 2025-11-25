Language
    कुएं में गिरे युवक की हुई मौत, दोस्तों पर लगाया धक्का देने का आरोप

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:32 PM (IST)

    कानपुर के हिलालपुर गांव में एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। परिजनों ने दोस्तों पर धक्का देने का आरोप लगाया है। मृतक कौशल, दोस्तों के साथ शराब पीने गया था। लौटते समय वह 70 फीट गहरे कुएं में गिर गया। दोस्तों ने निकालने की कोशिश की, पर असफल रहे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। अरौल के हिलालपुर गांव में दोस्तों के साथ गए युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। स्वजन ने दोस्तों पर युवक को कुएं में धक्का देने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    हिलालपुर गांव निवासी 28 वर्षीय कौशल पुत्र स्व. राम सिंह अविवाहित थे। वह खेतीबाड़ी और मजदूरी करते थे। भाई निर्मित ने बताया कि सोमवार शाम सात बजे गांव निवासी अजय उर्फ अज्जू और मुनेश भाई को अपने साथ बुला ले गए थे।

    गांव से एक किमी दूर ठेके पर तीनों ने शराब पी और देर रात वहां से वापस लौट रहे थे। इस दौरान भाई, बृजेश कटियार के खेत में बने लगभग 70 फीट गहरे कुएं में गिर गया। साथ मौजूद दोस्त भाई को कुएं से निकालने का प्रयास करते रहे।

    सफलता न मिलने पर घर में सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्वजन घायल युवक को रस्सी के सहारे कुएं से निकालकर उपचार के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में युवक की मौत हो गई।

    सीएचसी में परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। स्वजन ने दोस्तों पर युवक को धक्का देने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि तीनों युवक शराब पीने के बाद नशे में घर आ रहे थे। इस दौरान अंधेरे के चलते कौशल रास्ते में खेत में बने हुए में गिर गया। युवक ने घर में न बताने की बात कहते हुए दोस्तों से बाहर निकालने की बात कही।

    साथ मौजूद दोस्त पहले युवक को निकालने का प्रयास करते रहे, लेकिन सफलता न मिलने पर घर में सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

     