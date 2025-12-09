कानपुर मे दोस्त की जन्मदिन पार्टी में गया युवक गेस्ट हाउस की पहली मंजिल से गिरा, मौके पर हो गई मौत

जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर में दोस्त की जन्मदिन पार्टी मनाने गया युवक संदिग्ध परिस्थितियाें में गेस्ट हाउस की पहली मंजिल से नीचे आ गिरा। घटना से अफरातफरी मच गई। स्वजन को सूचना देकर दोस्त उसे पहले निजी अस्पताल बाद में एलएलआर अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

नानकारी निवासी 22 वर्षीय रोहन कुमार के घर में टेंट का काम होता है उसके पिता रमेश कुमार की दो साल पहले मौत हो गई थी। परिवार में बड़ा भाई रजत और मां संगीता हैं। स्वजन ने बताया कि नानकारी में ही रहने वाले रोहन के दोस्त अमन का सोमवार को जन्मदिन था।

जिसके लिए नारामऊ स्थित कृष्णा गेस्ट हाउस में जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया गया था। जिसमें आकाश,आनंद, अमन, कृष्णा, प्रियांशु, अमन वर्मा, निखिल पाल, ऋतिक, अभी बाल्मीकि, विजय और आशीष भी शामिल हुए थे। देर शाम केक काटने के बाद गेस्ट हाउस में शराब पार्टी भी हुई थी।