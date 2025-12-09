कानपुर मे दोस्त की जन्मदिन पार्टी में गया युवक गेस्ट हाउस की पहली मंजिल से गिरा, मौके पर हो गई मौत
कानपुर के कल्याणपुर में दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गेस्ट हाउस से गिरने से मौत हो गई। नानकारी निवासी रो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर में दोस्त की जन्मदिन पार्टी मनाने गया युवक संदिग्ध परिस्थितियाें में गेस्ट हाउस की पहली मंजिल से नीचे आ गिरा। घटना से अफरातफरी मच गई। स्वजन को सूचना देकर दोस्त उसे पहले निजी अस्पताल बाद में एलएलआर अस्पताल ले गए जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
नानकारी निवासी 22 वर्षीय रोहन कुमार के घर में टेंट का काम होता है उसके पिता रमेश कुमार की दो साल पहले मौत हो गई थी। परिवार में बड़ा भाई रजत और मां संगीता हैं। स्वजन ने बताया कि नानकारी में ही रहने वाले रोहन के दोस्त अमन का सोमवार को जन्मदिन था।
जिसके लिए नारामऊ स्थित कृष्णा गेस्ट हाउस में जन्मदिन पार्टी का आयोजन किया गया था। जिसमें आकाश,आनंद, अमन, कृष्णा, प्रियांशु, अमन वर्मा, निखिल पाल, ऋतिक, अभी बाल्मीकि, विजय और आशीष भी शामिल हुए थे। देर शाम केक काटने के बाद गेस्ट हाउस में शराब पार्टी भी हुई थी।
वहीं रात करीब 10 बजे गेस्ट हाउस की पहली रोहन नीचे आ गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। जिससे गेस्ट हाउस में अफरातफरी मच गई।
गंभीर हालत में साथी उसे पहले पास के निजी अस्पताल ले गए जहां से डाक्टरों ने रोहन को एलएलआर अस्पताल रेफर कर दिया। जहां देर रात इलाज के दौरान रोहन की मौत हो गई। कल्याणपुर थाना प्रभारी राजेंद्रकांत शुक्ला ने बताया कि अगर स्वजन तहरीर देते हैं तो रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।
