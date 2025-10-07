ट्रेन के जनरल कोच में भीड़ से दम घुटा, मजदूर की मौत, दीपावली पर घर आने को उमड़ रहे यात्री

Language
    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:04 AM (IST)

    कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के जनरल कोच में भीड़ के कारण दम घुटने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक ज्ञानेंद्र कुमार गोंड वडोदरा में मजदूरी करते थे और दीपावली पर घर लौट रहे थे। परिजनों का आरोप है कि ट्रेन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण यह हादसा हुआ। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। दीपावली को लेकर ट्रेनों के जनरल, स्लीपर से एसी कोचों तक में यात्रियों को जगह नहीं मिल रही है। शनिवार को घर लौट रहे मजदूर की कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर वड़ोदरा-गोरखपुर विशेष ट्रेन के जनरल कोच में जान चली गई। 

    स्वजन का आरोप है कि ट्रेन में भीड़भाड़ के चलते दम घुटने से मौत हुई है। मूलरूप से कुशीनगर पडरौना के रवींद्र नगर-धरमपुर बुजुर्ग निवासी 32 वर्षीय ज्ञानेंद्र कुमार गोंड वडोदरा में एक निर्माण कंपनी में मजदूरी करते थे। 

    परिवार में पत्नी रानी व आठ माह का बेटा देवेश है। स्वजन के अनुसार, ज्ञानेंद्र की दो साल पहले ही शादी हुई थी। भाई जैनेंद्र व पीयूष ने बताया कि दीपावली पर घर आने के लिए शनिवार शाम वह वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन के जनरल कोच में सवार हुए थे। उनके साथ दो साथी मिंटू पाल व श्रीप्रसाद भी थे। 

    उन्होंने बताया कि ट्रेन के कोच में भीड़ इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इससे ज्ञानेंद्र को उलझन होने लगी। रविवार शाम ट्रेन के सेंट्रल स्टेशन पहुंचने पर काफी संख्या में यात्री चढ़ गए, जिससे कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। 

    इससे ज्ञानेंद्र की हालत और बिगड़ गई। जीआरपी की मदद से साथी उन्हें लोको अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 

    जीआरपी थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह ने बताया कि ट्रेन में यात्री की हार्ट अटैक से मौत होने की जानकारी आई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने से विसरा सुरक्षित रखा गया है।