कानपुर में खाना बनाते समय लगी आग, पति-पत्नी, दो बच्चों समेत पांच झुलसे; अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, कानपुर। सेन पश्चिम पारा पिपरगवां गांव रविवार रात गैस चूल्हे पर खाना बना रही महिला आग की चपेट में आकर जलने लगी। मां को बचाने दौड़े दो बच्चे भी आग की चपेट में आकर जलने लगे। चीखपुकार सुन दरवाजे खड़े पति व भतीजा दौड़े और तीनों मां बेटों को बचाने के चक्कर में वो दोनों भी झुलस गए। पड़ोसियों ने पानी व कंबल डालकर आग बुझाई और उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां पांचों की हालत नाजुक बनी हुई है।

पिपरगवां निवासी 45 वर्षीय मजदूर यूसुफ उर्फ पत्तर की पत्नी 40 वर्षीय अफसाना रविवार रात करीब 10 बजे गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी अचानक वह आग की चपेट आकर तेज लपटों के बीच जलने लगी। मां को जलता देख पास में मजूद बेटे 12 वर्षीय मिराज व आठ वर्षीय मैकस आग बुझाने का प्रयास करने लगे।

तभी वो दोनों भी आग को लपटों की चपेट में आकर जलने लगे। आग ने पूरे कमरे को चपेट में ले लिया। तीनों मां बेटों के चीखने की आवाज सुन दरवाजे खड़े पति यूसुफ व 32 वर्षीय भतीजा बब्लू भी अंदर भागे। कमरे के अंदर पत्नी व दोनों बेटों को आग की तेज लपटों के बीच जलता देख यूसुफ व बब्लू भी कंबल ले कर आग बुझाने का प्रयास करने लगे।