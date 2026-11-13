कानपुर सेंट्रल पर महिला ट्रेन के नीचे गिरी, तीन कोच गुजरे फिर भी बची जान

जागरण संवाददाता, कानपुर। छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ के बीच गुरुवार को कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर नौ पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12566) में चढ़ने के दौरान एक महिला का संतुलन बिगड़ गया। वह चलती ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच गिर गई। महिला के ऊपर से ट्रेन के करीब तीन कोच गुजर गए, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा चोटें नहीं आईं। दूसरी ओर आरपीएफ के जवानों की तत्परता से उन्हें तुरंत इलाज मिल गया।

बिहार के शिवहर जिले के माधोपुर छता निवासी कलावती देवी अपनी बेटी सुकून कुमारी के साथ कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर नौ पर पहुंची ही थी कि नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली ट्रेन नंबर 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन चल पड़ी। जल्दबाजी में दोनों ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगीं तभी कलावती का पैर फिसल गया और वह ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच पटरी पर गिर गईं।