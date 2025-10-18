Kanpur News: कोर्ट की छठवीं मंजिल की छत से कूद गई महिला, गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत
कानपुर में एक महिला ने कोर्ट की छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
जागरण संवाददाता, कानपुर: कोर्ट में शनिवार दोपहर आई एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में छठवीं मंजिल की छत पर पहुंचकर कूद गई। गंभीर रूप से घायल महिला को पुलिस उर्सुला अस्पताल ले गई, जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर जिला जज, पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता समेत अधिकारी व फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की। महिला का नाम नेहा बताया गया। वह कहां से आई और कोर्ट में क्या मामला चल रहा था। पुलिस जांच कर पता लगाने ने जुटी है।
