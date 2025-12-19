कानपुर में कमरे में फंदे पर लटकी मां को देखकर रोता रहा मासूम... पति ने लगाया हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। नवाबगंज में बाहर से बंद कमरे में मासूम के सामने महिला का शव फंदे पर लटकता मिला। घर पहुंचे पति ने बेटे को रोता देख दरवाजा खोला तो पत्नी को फंदे पर लटका देख होश उड़ गए। पति ने गांव के युवक पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए। हालांकि पोस्टमार्टम में आत्महत्या की पुष्टि हुई है।

नवाबगंज के दुर्गापुरवा निवासी सोनेलाल निषाद खेती-किसानी करते हैं। आठ साल पहले गिल्लीपुरवा की 23 वर्षीय शिवानी से उनकी शादी हुई थी जिससे छह साल का बेटा देव है। सोनेलाल ने बताया कि बुधवार शाम वह गांव में ही ताई की तेरहवीं में गए थे। लौटे तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और अंदर बेटा रो रहा था। दरवाजा खोला तो अंदर पत्नी का शव फंदे पर लटका मिला। पड़ोसियों की मदद से उसे फंदे से उतारा और पुलिस को जानकारी दी।