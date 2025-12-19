Language
    कानपुर में कमरे में फंदे पर लटकी मां को देखकर रोता रहा मासूम... पति ने लगाया हत्या का आरोप

    By Atul Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    कानपुर के नवाबगंज में एक महिला का शव कमरे में फंदे से लटका मिला, जबकि मासूम बेटा रो रहा था। पति ने दरवाजा खोला तो पत्नी को लटका देख पुलिस को सूचना दी। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। नवाबगंज में बाहर से बंद कमरे में मासूम के सामने महिला का शव फंदे पर लटकता मिला।

    घर पहुंचे पति ने बेटे को रोता देख दरवाजा खोला तो पत्नी को फंदे पर लटका देख होश उड़ गए। पति ने गांव के युवक पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए। हालांकि पोस्टमार्टम में आत्महत्या की पुष्टि हुई है।

    नवाबगंज के दुर्गापुरवा निवासी सोनेलाल निषाद खेती-किसानी करते हैं। आठ साल पहले गिल्लीपुरवा की 23 वर्षीय शिवानी से उनकी शादी हुई थी जिससे छह साल का बेटा देव है।

    सोनेलाल ने बताया कि बुधवार शाम वह गांव में ही ताई की तेरहवीं में गए थे। लौटे तो कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और अंदर बेटा रो रहा था। दरवाजा खोला तो अंदर पत्नी का शव फंदे पर लटका मिला। पड़ोसियों की मदद से उसे फंदे से उतारा और पुलिस को जानकारी दी।

    सोनेलाल ने गांव के एक युवक पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पूर्व में युवक का उनके घर आना-जाना था। थाना प्रभारी केशवकुमार तिवारी ने बताया कि स्वजन ने कोई तहरीर नहीं दी है।