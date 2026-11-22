जागरण संवाददाता, कानपुर। पति से झगड़ा होने के कुछ देर बाद पत्नी ने सोमवार सुबह कल्याणपुर क्रासिंग पर ट्रेन से कट कर जान दे दी। दिवंगत की मां ने पति और ससुरालवालों पर आए दिन बेटी से मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है।



कल्याणपुर के नानकारी निवासी रमादेवी के परिवार में तीन बेटी 28 वर्षीय सिमरन, तनीशा, मनीशा व इकलौता बेटा अमन थे, जबकि उनके लती मनोज कुमार छह साल से अलग अपने गांव इटावा के मूज रामपुरा में रह रहे हैं। रमा ने बताया कि बेटी सिमरन का आइआइटी में प्राइवेट काम करने वाले अमन से 11 नवंबर 2019 को प्रेम विवाह किया था, जिनसे चार साल की बेटी अनुभा है।

आरोप है कि दामाद अमन व उसके घरवाले अक्सर सिमरन से न किसी बात पर झगड़ा कर मारपीट करते थे। परेशान होकर बेटी छह माह से मायके में रह रही थी। 15 दिन पहले दामाद ने अपनी तबीयत खराब होना बता सिमरन को बुला लिया था।