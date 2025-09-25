Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kanpur News : CRPF जवान की पत्नी ने चोर समझ लड़की को घर में बंधक बनाकर पाटा

    By atul mishra Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:46 AM (IST)

    कानपुर के कल्याणपुर में एक युवती को चोरी के शक में घर में बंधक बनाया गया। सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने उस पर जबरन घर में घुसने का आरोप लगाया जबकि युवती ने मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने युवती को मुक्त करा दिया है और मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्षों के बीच विवाद जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने युवती को घर में बंधक बनाकर पीटा। जागरण

    जागरण संवाददाता,कानपुर । कल्याणपुर बारासिरोही के पास बुधवार को गली में एक कंपनी के उत्पाद बेंच रही युवती को महिला ने घर में बंधक बना लिया। पुलिस ने युवती को घर से मुक्त कराया। सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने युवती पर जबरन घर में घुसने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। देर शाम तक दोनों पक्षों के लोग चौकी में डटे रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कल्याणपुर निवासी युवती एक कंपनी के उत्पाद बेचने के लिए टीम के साथ निकली थी बाद में टीम के लोग अलग हो गए। बारासिरोही के पास एक गली में युवती ने एक घर का दरवाजा खटखटाया जहां  किसी बात कर विवाद हो गया। इस दौरान सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने युवती को घर में बंधक बना लिया किसी तरह से युवती ने सहकर्मियों को इसकी जानकारी दी।

    पुलिस ने युवती को कराया मुक्त

    टीम के लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस को जानकारी दी जिसके बाद युवती को मुक्त कराया गया। सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने युवती पर जबरन घर में घुसने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस समय चोरों की दहशत है युवती जबरन घर में घुस आई। उसे बाहर निकलने के लिए बोला तो वह गाली गलौज करने लगी।

    वहीं, युवती ने महिला पर जबरन घर में बंद कर मारपीट करने का आरोप लगया। देर शाम तक चौकी में दोनों पक्षों के बीच विवाद चलता रहा। एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।