Kanpur News : CRPF जवान की पत्नी ने चोर समझ लड़की को घर में बंधक बनाकर पाटा

कानपुर के कल्याणपुर में एक युवती को चोरी के शक में घर में बंधक बनाया गया। सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने उस पर जबरन घर में घुसने का आरोप लगाया जबकि युवती ने मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने युवती को मुक्त करा दिया है और मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्षों के बीच विवाद जारी है।

जागरण संवाददाता,कानपुर । कल्याणपुर बारासिरोही के पास बुधवार को गली में एक कंपनी के उत्पाद बेंच रही युवती को महिला ने घर में बंधक बना लिया। पुलिस ने युवती को घर से मुक्त कराया। सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने युवती पर जबरन घर में घुसने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। देर शाम तक दोनों पक्षों के लोग चौकी में डटे रहे।

कल्याणपुर निवासी युवती एक कंपनी के उत्पाद बेचने के लिए टीम के साथ निकली थी बाद में टीम के लोग अलग हो गए। बारासिरोही के पास एक गली में युवती ने एक घर का दरवाजा खटखटाया जहां किसी बात कर विवाद हो गया। इस दौरान सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने युवती को घर में बंधक बना लिया किसी तरह से युवती ने सहकर्मियों को इसकी जानकारी दी।

पुलिस ने युवती को कराया मुक्त टीम के लोगों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस को जानकारी दी जिसके बाद युवती को मुक्त कराया गया। सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने युवती पर जबरन घर में घुसने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस समय चोरों की दहशत है युवती जबरन घर में घुस आई। उसे बाहर निकलने के लिए बोला तो वह गाली गलौज करने लगी।