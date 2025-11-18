एक्स गर्लफ्रेंड ने दांतों से काटी युवक की जीभ, शादी तय होने के बाद बंद किया था मिलना-जुलना

जागरण संवाददाता, कानपुर। बिल्हौर थानाक्षेत्र के एक गांव में खेत पर गई युवती से छेड़छाड़ करने पर युवती ने युवक की दांतों से जीभ काट दी। जानकारी पर स्वजन घायल युवक को जीभ के कटे हुए टुकड़े के साथ उपचार के लिए सीएचसी ले गए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने कानपुर रेफर कर दिया। वहीं घायल युवक के स्वजन ने युवती के भाइयों पर चाकू से जीभ काटने का आरोप लगाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के मुताबिक एक गांव निवासी 35 वर्षीय युवक का गांव की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है। शादी तय होने चलते युवती ने युवक से मिलना बंद कर दिया था। सोमवार दोपहर युवती खेतों की ओर गई थी। इस दौरान पीछे से युवक भी वहां पहुंच गया। युवक युवती से जबरन लपटाझपटी व छेड़छाड़ करने लगा।

इस दौरान युवती ने युवक की दांतों से जीभ काट दी। जीभ कटने से युवक घायल हो गया। उधर से गुजरे ग्रामीणों ने युवक को कराहते हुए लहूलुहान देखकर स्वजन को सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्वजन घायल युवक और अलग कटा जीभ का टुकड़ा सीएचसी ले गए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने घायल युवक को कानपुर रेफर कर दिया।

उधर, घायल युवक की पत्नी ने बताया कि दोपहर को पति दाढ़ी बनवाने की बात कहकर घर से गए थे। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते युवती के भाइयों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पति की चाकू से जीभ काट दी।

इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि युवक का गांव की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी तय होने के बाद से युवती युवक से नहीं मिल रही थी। सोमवार दोपहर युवती खेत की ओर गई थी। इस दौरान युवक भी वहां पहुंच गया और जबरन छेड़छाड़ करने लगा।