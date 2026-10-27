निकाह से पहले मंगेतर ने तोड़ा भरोसा, कानपुर में दोस्त के साथ मिलकर किया सामूहिक दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, कानपुर। जाजमऊ की एक युवती ने मंगेतर और उसके दोस्त पर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। आरोप है कि मंगेतर ने उसके साथ शारीरिक शोषण कर अश्लील फोटो-वीडियो बना लिए, जिसे प्रचलित करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। विरोध पर आरोपित पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपितों पूछताछ के लिए थाने ले आई। हालांकि पीड़िता ने कोई तहरीर नहीं दी।

जाजमऊ क्षेत्र की युवती के मुताबिक, उसका सालभर पहले युवक से निकाह तय हुआ था। फोन पर दोनों की बातचीत होने लगी। इसबीच वह उसे एक जगह ले गया और संबंध बनाए। आरोप है कि मंगेतर ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद वह उसे प्रचलित करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल कर लगातार शारीरिक शोषण करने लगा। 30 मार्च को मंगेतर अपने एक दोस्त के साथ आया और उसके साथ भी संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा।

विरोध पर अश्लील वीडियो प्रचलित कर बदनाम करने की धमकी देने लगा। दोनों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने स्वजन को आपबीती सुनाई। पीड़िता के मुताबिक, लोकलाज के डर से वह स्वजन के साथ आरोपित के घर पहुंची और आगे से ऐसा न करने की मिन्नत करने लगी। आरोप है कि आरोपित ने इसके बाद भी उसे धमकाना शुरू कर दिया। जाजमऊ थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि मामला संज्ञान में है।