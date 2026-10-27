कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली गोरखधाम व प्रयागराज एक्सप्रेस सहित प्रमुख ट्रेनों के समय में बदलाव, 28 Oct से नई सारिणी लागू

जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे ने कानपुर सेंट्रल से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। नई समय सारिणी आज से अलग-अलग तिथियों में लागू होगी। गोरखधाम एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, ऊंचाहार एक्सप्रेस और रीवा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में संशोधन किया गया है।

आनंद विहार टर्मिनल से प्रयागराज जाने वाली गाड़ी संख्या 22438 हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 29 अक्टूबर से कानपुर सेंट्रल पर सुबह 3:25 बजे की बजाय 4:10 बजे पहुंचेगी। ट्रेन का प्रस्थान समय भी सुबह 3:30 बजे से बदलकर 4:15 बजे कर दिया गया है। वहीं, प्रयागराज पहुंचने का समय सुबह 6:20 बजे से बदलकर 7:55 बजे निर्धारित किया गया है।