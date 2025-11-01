जागरण संवाददाता, कानपुर। चक्रवाती सिस्टम मोंथा के कमजोर पड़ने से अब बादलों ने कानपुर और आसपास के क्षेत्रों से विदाई ले ली है। अब शनिवार से आसमान साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। तीन दिन से छाए बादलों की वजह से बीती रात में भी वर्षा हुई है, इससे 24 घंटे के दौरान शहर में 21.6 मिमी पानी बरस गया है। दिन में बादल रहने के बावजूद बूंदाबांदी भी नहीं हुई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब शनिवार शाम से सर्द हवा चलना शुरू हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



मोंथा चक्रवात अब विदा होकर पूरब की ओर चला गया है। इसके बावजूद दिन में बादलों की मौजूदगी रही लेकिन हवा की औसत गति बढ़ने से बादलों की विदाई तेजी से हुई है। शुक्रवार को हवा की औसत गति 6.4 किमी प्रतिघंटा रही जो गुरुवार के चार किमी प्रतिघंटा से लगभग डेढ़ गुणा अधिक है। हवा की गति बढ़ने और लगातार वर्षा की स्थिति से वातावरण में प्रदूषण कम हुआ है।