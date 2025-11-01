Language
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, कानपुर। चक्रवाती सिस्टम मोंथा के कमजोर पड़ने से अब बादलों ने कानपुर और आसपास के क्षेत्रों से विदाई ले ली है। अब शनिवार से आसमान साफ रहने और धूप निकलने की संभावना है। तीन दिन से छाए बादलों की वजह से बीती रात में भी वर्षा हुई है, इससे 24 घंटे के दौरान शहर में 21.6 मिमी पानी बरस गया है। दिन में बादल रहने के बावजूद बूंदाबांदी भी नहीं हुई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब शनिवार शाम से सर्द हवा चलना शुरू हो सकता है।

    मोंथा चक्रवात अब विदा होकर पूरब की ओर चला गया है। इसके बावजूद दिन में बादलों की मौजूदगी रही लेकिन हवा की औसत गति बढ़ने से बादलों की विदाई तेजी से हुई है। शुक्रवार को हवा की औसत गति 6.4 किमी प्रतिघंटा रही जो गुरुवार के चार किमी प्रतिघंटा से लगभग डेढ़ गुणा अधिक है। हवा की गति बढ़ने और लगातार वर्षा की स्थिति से वातावरण में प्रदूषण कम हुआ है।

    शुक्रवार को अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा है जबकि आर्द्रता का स्तर 96 प्रतिशत बना रहा। चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पर भी दिन का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा है।

    मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि बादलों के पूरब की ओर जाने से अब वर्षा के आसार खत्म हो गए हैं। शनिवार और रविवार को मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर-पश्चिम से आ रही हवा का वेग भी बढ़ जाएगा। शनिवार की शाम से हवा की रफ्तार बढ़ेगी। इससे सर्दी का असर भी बढ़ जाएगा। अगले दो दिन के दौरान रात में सर्दी बढ़ेगी। दिन में धूप निकलने से तापमान सामान्य के करीब रह सकता है।